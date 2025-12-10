Finanzas entrega al Congreso el Paquete Económico 2026 y abre el proceso de análisis legislativo

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, entregó al Congreso del Estado la propuesta del Paquete Económico 2026, cumpliendo en tiempo y forma con el marco constitucional que rige el proceso presupuestal. Con esta acción inicia la ruta oficial para su análisis, discusión y eventual aprobación por parte del Poder Legislativo.

La iniciativa contempla un monto superior a los 81 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del cinco por ciento respecto al ejercicio 2025 y refleja el buen desempeño financiero consolidado durante la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Ramírez González destacó que el documento mantiene una política de disciplina fiscal, no incorpora nuevos impuestos y consolida un escenario estable para el próximo año, permitiendo sostener el ritmo de inversión pública y fortalecer los programas de bienestar social.

El Paquete Económico 2026 proyecta una recaudación histórica de más de 12 mil millones de pesos, fruto de estrategias fiscales modernas orientadas a mejorar la eficiencia, fortalecer la capacidad financiera del estado y promover el cumplimiento responsable de las obligaciones ciudadanas.

El titular de la dependencia estatal, subrayó que las finanzas públicas de Tamaulipas están bien y estarán mejor, gracias a una gestión responsable, ordenada y alineada con la transformación que impulsa el Gobierno del Estado.