Realiza DIF Tamaulipas el Encuentro de la Red de Enfermería del programa Lazos del Bienestar

Redacción Infonorte

Tampico, Tamaulipas.- Con el propósito de fortalecer habilidades técnicas, promover el trabajo comunitario y favorecer el desarrollo integral, el programa Lazos del Bienestar del Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, llevó a cabo el Encuentro de la Red de Enfermería 2025 en Tampico.

Durante tres días, enfermeras y enfermeros provenientes de los polígonos de Ciudad Victoria, Tula, Mante, Madero y Tampico participaron en actividades formativas orientadas a reforzar conocimientos en salud comunitaria, además de fomentar la convivencia y la colaboración entre quienes desempeñan una labor fundamental en el bienestar de sus comunidades.

Cada integrante de la Red de Enfermería realiza acciones comunitarias en su entorno, como la impartición de pláticas de salud, orientación preventiva y visitas domiciliarias. Esas tareas generan un impacto directo en las familias y fortalecen la cultura del cuidado dentro de los polígonos, promoviendo entornos más saludables y acompañamiento cercano a cada persona, grupo o población de atención prioritaria.

El encuentro contó con el apoyo de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, que impartió capacitación sobre iBreast Exam, tecnología diseñada para zonas prioritarias, cuidado del adulto mayor y manejo de catéter en comunidad. Protección Civil Tamaulipas también brindó formación en Soporte Básico de Vida, contribuyendo al desarrollo de competencias esenciales para la atención primaria.

La experiencia incluyó actividades recreativas y culturales que permitieron fortalecer la convivencia del grupo, con recorridos por la Laguna del Carpintero, paseo en lancha, visita al Centro Histórico, recorrido por playa Miramar y degustación de gastronomía típica, como la tradicional torta de la barda.

El encuentro fue posible gracias al apoyo del Gobierno del Estado de Tamaulipas, el Gobierno Municipal de Tampico, Turismo Tampico Miramar, el DIF Municipal de Ciudad Madero y la Secretaría de Turismo de Tamaulipas. Todas estas instancias, en coordinación con el Sistema DIF Tamaulipas, impulsan espacios de formación y crecimiento que fortalecen el profesionalismo, la empatía y el compromiso social de la Red de Enfermería, dedicada al bienestar de Tamaulipas.