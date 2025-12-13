Proyecta UT Matamoros talento de sus estudiantes con movilidad internacional en Canadá

Redacción Infonorte

Matamoros, Tamaulipas.– Tres estudiantes de la Universidad Tecnológica de Matamoros (UTM), representantes del talento tamaulipeco, regresaron exitosamente de una estancia académica en Toronto, Canadá, ello como parte del compromiso con la excelencia educativa y la formación global de los jóvenes de este plantel.

La rectora de la universidad, Diana Masso Quintana, informó que el estudiante Omar Alejandro Granados Eguía y la estudiante Dulce Katerinne Valdés Villalón, de la carrera de Operaciones Logísticas, junto con Ximena Elizabeth Contreras Pérez, de la carrera de Infraestructura en Redes Digitales, son los tres jóvenes que vivieron esta experiencia académica e intercultural en Canadá, como parte del programa de movilidad internacional de la institución.

“Los becarios disfrutaron de una experiencia inmersiva en el Royal Canadian Institute of International Studies durante un mes completo. Durante las casi cuatro semanas en el extranjero, los estudiantes becados estuvieron expuestos a un ambiente académico de primer nivel, en donde fortalecieron de manera significativa su dominio del idioma inglés y adquirieron una visión global esencial para sus futuras carreras profesionales”, precisó.

Puntualizó que este tipo de estancias académicas son fundamentales para fortalecer competencias profesionales, adquirir conocimientos especializados y desarrollar una perspectiva internacional, además de que sirven para perfeccionar el idioma inglés mediante una inmersión cultural total que facilita la fluidez y la confianza comunicativa de los participantes.

Reconoció el compromiso, la dedicación y el orgullo con el que representaron a la UTM y a todo Tamaulipas en el país más al norte de América y, en nombre de la comunidad escolar de la universidad, les brindó un cálido y emotivo recibimiento a los tres jóvenes. “Su crecimiento es motivo de orgullo para toda la comunidad UTM. Estas oportunidades los convierten en ciudadanos del mundo, capaces de trascender fronteras”, recalcó.

Afirmó que este tipo de programas aseguran que las alumnas y los alumnos de la UTM sean competitivos y líderes a escala internacional, conforme a la visión que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya en favor de la internacionalización educativa, y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, que promueve las oportunidades de movilidad académica, vitales para el crecimiento de la juventud tamaulipeca.