Apapachan Américo y María a las familias de Higuerillas con la Brigada Navideña Transformando Familias

Redacción Infonorte

Higuerillas, Matamoros, Tamaulipas.– En un ambiente de cercanía, solidaridad y espíritu navideño, el gobernador Américo Villarreal Anaya, y la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, la doctora María de Villarreal, encabezaron la Brigada Navideña Transformando Familias en el poblado Higuerillas, donde convivieron con familias de comunidades rurales de la región y acercaron servicios y apoyos de manera gratuita.

Hasta esta zona del municipio de Matamoros, en la que habitan cerca de 3 mil 500 personas, llegaron dependencias federales, estatales y municipales para brindar atención directa a familias de Capilla, Mano de León, Higuerillas, islas de la Laguna Madre, Martoma, Caracol y San Lorenzo, comunidades rurales con alto grado de marginación, integradas en su mayoría por familias de pescadores con una profunda tradición y arraigo.

Al inicio de su mensaje, el gobernador Américo Villarreal Anaya solicitó a las y los asistentes un minuto de aplausos en memoria del doctor Juan Guillermo Mansur Arzola, quien falleció en un trágico accidente la mañana del domingo cuando se dirigía precisamente a participar en esta brigada.

“Lo tenemos muy presente y le agradecemos todo el esfuerzo que estuvo realizando durante esta administración en beneficio de los tamaulipecos y las tamaulipecas. Quisiera que lo recordáramos con un fuerte abrazo y con un fuerte aplauso de todos nosotros”, expresó.

Durante su intervención, el mandatario estatal destacó que el crecimiento del Puerto del Norte representa una oportunidad de desarrollo para la región, al generar mejores fuentes de empleo y nuevas oportunidades, reflejadas ya en acciones concretas como la incorporación de una nueva ambulancia al Centro de Salud, la construcción de 92 viviendas y la rehabilitación del muelle del poblado. “Que nadie se quede afuera, que nadie se quede atrás”, subrayó.

En el marco de esta jornada, las familias accedieron a servicios de las Secretarías de Salud, Educación, Bienestar Social, Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Obras Públicas, Finanzas, Economía, Trabajo, Turismo, Medio Ambiente, además de disfrutar de una convivencia navideña con regalos y premios para todas las edades que fortalecieron la armonía y la unión comunitaria.

Al finalizar el evento, el gobernador y la presidenta del DIF Tamaulipas realizaron de manera directa la entrega de apoyos alimentarios a cada una de las familias asistentes, incluso durante los minutos en que se registró una intensa lluvia, refrendando su compromiso de estar cerca de quienes más lo necesitan.

Con esta Brigada Navideña Transformando Familias en Higuerillas, el Gobierno del Estado y el Sistema DIF Tamaulipas reiteran su vocación humanista y su compromiso de llevar bienestar, esperanza y atención prioritaria a las comunidades rurales de Tamaulipas.