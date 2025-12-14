Golea Correcaminos a Atlético San Luis Sub21

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria.- Con un fútbol dinámico y ofensivo, Correcaminos de Expansión goleó en el primer partido de pretemporada, bajo el mando de Gustavo Díaz, por marcador de 5 – 1 al equipo de Atlético San Luis Sub21.

Las anotaciones del equipo naranja fueron por parte de Daniel Delgadillo, Walter Ortega, Yael Uribe, Andrés Catalán y Danilo Rincón.

El partido se realizó, a puerta cerrada, este sábado a las 11:00 horas en el estadio Marte R. Gómez, en un formato de tres tiempos de 30 minutos cada uno.

El director técnico de Correcaminos mandó a la cancha el siguiente 11 inicial:

Edson Reséndez fue el portero; después hubo una línea de tres centrales, con Servando Aguilar, Gerardo Moreno y Alex Monárrez, apoyados con Juan Pablo Martínez y Andrés Catalán como carrileros.

Los dos mediocampistas de contención fueron Alán Aguilar y Daniel Cisneros.

Y en la línea ofensiva iniciaron Walter Ortega, Daniel Delgadillo y Yael Uribe, a quienes en todo momento les pidió el entrenador ejercer alta presión a los intentos de salida del equipo visitante.

El funcionamiento de este 11 fue intenso, con mucho dinamismo para que el balón fluyera desde la zona baja hasta terminar en jugadas ofensivas, con buenos recorridos y movimientos sin balón.

Destacó la presencia de los Alán Aguilar y Servando Aguilar, quienes tuvieron mucha participación durante los dos primeros tiempos; del plantel anterior también lucieron Daniel Cisneros, Gerardo Moreno y Juan Pablo Martínez.

Para el tercer tiempo Gustavo Díaz utilizó al resto del plantel, que incluyó a la mayoría de canteranos del ave azul naranja.

Después de este partido se enfrentó el equipo de Correcaminos de la Liga Premier, que dirige Jorge Urbina, contra el plantel Sub19 de Atlético de San Luis, quienes empataron a dos anotaciones. Los goles del equipo local fueron de Matías Díaz y Ángel de la Torre.