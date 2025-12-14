Ofrece la UAT festejo navideño a sus maestros y trabajadores sindicalizados

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ofreció el tradicional festejo por la temporada navideña a sus docentes y trabajadores administrativos pertenecientes a los sindicatos de esta casa de estudios, con la finalidad de estrechar los lazos de compañerismo y seguir fomentando la unión entre la comunidad universitaria.

Con este motivo, el rector Dámaso Anaya Alvarado envió un mensaje de felicitación al personal del Sindicato Único de Trabajadores Académicos (SUTAUAT) y a integrantes del Sindicato Único de Trabajadores (SUTUAT), con el deseo de que disfruten con paz, salud y armonía las fiestas decembrinas en compañía de sus familias.

Los festejos por esta temporada se realizaron en las distintas sedes de la UAT en el estado, reforzando los lazos de colaboración de la Rectoría con su personal directivo, docentes y trabajadores, quienes han sido piezas esenciales para el fortalecimiento y la consolidación de la Universidad.

Cabe señalar que los festejos se realizaron para cada sindicato en los campus de Victoria, Mante, Tampico, Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros y Valle Hermoso, con la tradicional posada, convivio y rifa de obsequios, en los cuales se contó con la presencia, respectivamente, del secretario general del SUTAUAT, Luis Gerardo Galván Velazco, y el secretario general del SUTUAT, Eduardo Serna Tristán, así como de funcionarios de la Rectoría y directivos de las facultades, unidades académicas y escuelas.