Entre jaloneos y gritos, PAN toma tribuna del Congreso de la CDMX

AGENCIAS

La sesión ordinaria en el Congreso de la Ciudad de México fue suspendida luego de que diputados del PAN tomaron la tribuna al acusar que legisladores de Morena pretenden modificar el dictamen para transformar el órgano de transparencia.

“No nos vamos a mover”, afirmó la legisladora panista Daniela Álvarez, mientras integrantes de la bancada blanquiazul rodearon la tribuna.

La diputada acusó que no se respetó un acuerdo para que el nuevo órgano de transparencia sea tripartita, luego de que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales desaparecerá de la Constitución capitalina, motivo por el cual decidieron tomar la tribuna.

La confrontación derivó en gritos, jaloneos y golpes entre legisladores; incluso, en la Mesa Directiva, diputadas del PAN y Morena se jalaron el cabello.

Ante los hechos, la sesión fue suspendida y se analiza trasladarla a una sede alterna para continuar con la discusión.