Celebra CEDES Matamoros matrimonios colectivos

Redacción Infonorte

Matamoros, Tamaulipas.- En un ambiente de respeto y compromiso, 15 hombres y tres mujeres que residen en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) del municipio de Matamoros formalizaron su unión a través de la Campaña de Matrimonios Colectivos 2025 organizada por el Sistema DIF.

La ceremonia se realizó en el Salón de Usos Múltiples del área varonil de este centro y contó con la presencia de autoridades del Registro Civil y del Sistema DIF.

Entre las personas que presenciaron estas uniones, se encuentran el oficial del Registro Civil de la Oficialía Número Uno, Omar Maso Quintana; el de la Oficialía Número Tres, Hugo César Zamorano Ayala; y el procurador de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF, Héctor Hugo Gutiérrez Treviño.

Con estas campañas, se fortalece la integración familiar, y se respetan los derechos de las personas contrayentes al brindar certeza jurídica a su unión, asimismo, se incentiva el desarrollo familiar y la reinserción social de las personas privadas de la libertad (PPLs).