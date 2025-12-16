Marco Antonio Vázquez Villanueva

El INE en Tamaulipas, un árbitro hipócrita con tendencias asesinas…

Una queja en las redes sociales y en blogs vinculados a los organismos del INE, llama poderosamente la atención, se trata de una mujer que acusa al organismo de someterla a ambientes que ponen en riesgo su vida, pero no de un día para otro, sino durante más de un largo año lo que la ha enviado a tratamientos especializados muy caros y no siempre efectivos debido a otras complicaciones en su salud.

Lo más triste es que en ese proceso de abuso laboral la Comisión Nacional de Derechos Humanos a sido cómplice, ignoró una queja donde se detallan las peticiones de la afectada y lo sigue haciendo a pesar de que el ISSSTE ya dictaminó qué, efectivamente, el área de trabajo de la misma representa un alto riesgo para su salud, el motivo, en la misma es que se usan ambientadores u aromatizantes y químicos para la limpieza que afectan las condiciones de su sistema respiratorio, por eso ella solicitó que los cambiaran por otros más amables con su organismo o se dejaran de usar, pero la ignoraron, el principal orquestador del abuso, el titular de la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas, Sergio Iván Ruiz Castellot.

Es real, parece difícil pensar que un ambientador que se supone es a base de agua puede causar daños en la salud de la una persona, igual de complicado es creer que aromatizantes o químicos que se usan para el aseo pudieran ser agentes que pongan en riesgo la vida misma, sin embargo así se ha comprobado para personas con asma y otras enfermedades relacionadas, esto por muchos institutos de la salud en Europa y otros países, por lo que un organismo como el INE que se precia de democrático, de ser un paladín de la igualdad y la inclusión por lo menos se debió tomar la molestia de investigar, mejor aún, de evitar el uso de los mismos mientras se definía la situación, porque el caso de Tamaulipas se ha repetido en otros Estados, porque además no se puede disponer de la vida de las personas por terquedad, por cerrazón en la que cayeron los jefes del INE en Tamaulipas.

Sabe usted cuánto gasta el INE en un apartado que ellos llaman “Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión”, la estratosférica suma de más de 121 millones de pesos, lo peor es que con sus acciones en nuestro Estado solo se exhiben como hipócritas, que no conocen de minorías y no pretenden siquiera atenderlas: le detallo.

Según conocidos del INE, el caso de queja surgió de una mujer con problemas de asma, en la revisión del asunto, en los documentos que se presentaron durante la queja y todo este periodo que ha luchado para que la escuchen, se detalla la situación y sin embargo ni así fue atendida.

En el ISSSTE fue donde le dieron la razón después de una revisión presencial de su sitio de trabajo y de su expediente clínico se definió que hay riesgo de trabajo, pero no fue tan fácil, según tuits encontrados del tema, en esa inspección los jefes del INE en Tamaulipas ni siquiera se tomaron la molestia de atender a los expertos de la salud, ni de escucharlos, ni de nada.

Le insisto, lo triste es que tanto abuso del INE contra una persona, que además es su trabajadora, como quien dice de su propia casa o familia, se pueda encontrar en un simple recorrido en las redes sociales, en un tuit y en diversas publicaciones en un blog vinculado con los organismos electorales, exacto, la situación puede ser peor por lo que ameritaría que las autoridades centrales se echen un clavado en este Estado para ver que más ocurre.

Porque efectivamente, lo anterior solo significa que el Vocal Ejecutivo del INE en Tamaulipas goza de impunidad o por lo menos le es permitido el abuso ya que a pesar de las diversas quejas nadie se atrevió a decirle que estaba abusando de una mujer que se presume es indefensa o vulnerable por su estado de salud y que además representa a un minoría, en resumen, parecer que Ruiz Castellot a pesar de ser partícipe en el gasto de casi 122 millones de pesos para “fomentar la cultura democrática, la igualdad y la inclusión” no tiene ni maldita idea de que significa ello o hipócritamente quiere solo ser candil de la calle sin importar ser oscuridad en la casa.

Y sí, lo triste es que en actitudes personales, o tal vez de un vocal ejecutivo y su equipo, se descubre que en el INE no saben escuchar a las minorías, no a las mujeres vulnerables, que se refleje que el INE en Tamaulipas parezca es un árbitro hipócrita, incluso, con tendencias asesinas…

ANUNCIA AMÉRICO VILLARREAL BAJA DE TARIFAS ELÉCTRICAS EN CINCO MUNICIPIOS, AFIRMA QUE SERÁN LOS PRIMEROS… Los municipios de Abasolo, González, Güémez, El Mante y Padilla serán los primeros en Tamaulipas en beneficiarse con la reclasificación de las tarifas de energía eléctrica, lo que permitirá a las familias acceder a esquemas más justos y acordes a las condiciones climáticas de la región, anunció el gobernador Américo Villarreal Anaya.

“Hemos logrado avances concretos en cinco municipios (…). mismos que obtendrán tarifas más favorables a partir del 2026 por mejoras como el paso de tarifas de la 1C a 1D en algunos de los casos y de la 1D a la 1E en otros”, informó el mandatario estatal.

Durante un encuentro con medios de comunicación, donde estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, el gobernador enfatizó que la revisión tarifaria es un compromiso asumido desde el inicio de su gestión y por lo tanto es resultado del trabajo técnico y de gestión realizado por su administración en coordinación con autoridades federales, utilizando datos reales de temperaturas extremas, aunado a la condición del estado como productor de energía eléctrica, lo que hace indispensable que las familias tamaulipecas cuenten con tarifas más equitativas, especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad.

Villarreal Anaya señaló que se han instalado mesas técnicas permanentes con la participación de equipos especializados de la Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión Nacional del Agua, para revisar las tarifas aplicables en los 43 municipios de la entidad, “basadas en datos reales de temperaturas extremas que caracterizan a nuestro estado, comparar cifras y revisar las áreas de oportunidad”.

“Nuestro objetivo es extender estos beneficios a los 43 municipios trabajando incansablemente para alcanzar un reconocimiento tarifario justo en las zonas de mayor calor y a la población más vulnerable”, expresó.

Destacó que estas acciones se enmarcan en el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028, “que coloca al centro el bienestar de las familias, la equidad y la justicia social, y bajo el gran proceso de transformación de la vida pública de nuestro país, encabezado por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”.

El gobernador de Tamaulipas dijo que estas acciones permiten alcanzar “un componente de la justicia energética, reduciendo la carga económica en los hogares, especialmente en un estado donde el calor extremo eleva el consumo. No nos conformamos con estos avances. Impulsamos la transformación energética que Tamaulipas merece”, estableció.

En su intervención, el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, hizo una amplia explicación sobre el proceso de reclasificación de las tarifas eléctricas, que están bajo un marco legal y donde el primer paso es demostrar que los indicadores de las temperaturas han cambiado y que el nivel medio mensual debe haber superado un umbral por dos meses consecutivos , analizando los valores de referencia entre la Conagua y el Gobierno de Tamaulipas, que cuenta con sistemas de medición, lo cual permite contrastar la información de la Conagua.

“Esperamos por empezar el estudio con los indicadores de temperaturas de los nuevos municipios, a partir de lo que nos entregó la Secretaría de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas y contrastarlos con Conagua y, a partir de eso, la CFE asume los datos y se siguen buscando otras oportunidades para los demás municipios; en el caso de la CFE, suministrador de los servicios básicos, lograr una negociación para los municipios más vulnerables y tratar de alcanzar la tarifa 1F, que es la que se está buscando en el marco de mejorar los ingresos de esa población en alta vulnerabilidad”, señaló para finalizar.

UTILIZA UAT TECNOOGIA DE PUNTA EN SUS ESTUDIOS DE CAMPO… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) utiliza tecnología de vanguardia para realizar estudios territoriales, destacándose como una de las pocas universidades en México que cuenta con equipamiento aerotransportado, incluyendo herramientas LiDAR (Light Detection and Ranging/Detección y Alcance de la Luz) y Sistemas de Información Geográfica (SIG).

La capacidad científica, los estudios de investigación y la prestación de servicios especializados de la UAT en este campo se verán fortalecidos con nuevo equipamiento de alta tecnología, expresó el rector Dámaso Anaya Alvarado, al informar sobre la renovación de estos recursos con los que dispone la institución.

Dio a conocer que, a través del Instituto de Ingeniería y Ciencias, la UAT fortalecerá su plataforma tecnológica mediante la adquisición de un nuevo sistema LIDAR de última generación, que será integrado al avión técnico especializado con el que la institución realiza estudios territoriales en diversos estados del país.

Indicó que, para ello, se cuenta con un avión Cessna 402C modificado para investigación, equipado con sensores aeronáuticos que permiten levantar información geoespacial de alta precisión.

Precisó que este laboratorio aéreo, único en su tipo entre las instituciones públicas de la región, ha brindado servicios especializados en más de 25 estados de la república, colaborando con dependencias federales, gobiernos estatales y empresas del sector energético para la generación de modelos tridimensionales, monitoreo ambiental y análisis territorial.

De acuerdo con el Instituto de Ingeniería y Ciencias de la UAT, el nuevo sensor LiDAR, fabricado por la firma canadiense Teledyne Optech, representa un salto tecnológico significativo, ya que el equipo previo operaba con 170 000 pulsos por segundo, mientras que el nuevo sistema alcanza hasta un millón de pulsos por segundo, permitiendo una definición milimétrica del terreno y la vegetación.

Además del LiDAR, el avión universitario incorpora una cámara fotogramétrica profesional que se calibra simultáneamente con los pulsos láser, lo que garantiza productos cartográficos altamente confiables.

Este fortalecimiento tecnológico permitirá ampliar la oferta de servicios científicos que la UAT proporciona a entidades públicas y privadas, al tiempo que enriquecerá la formación práctica de estudiantes y docentes mediante la participación directa en proyectos de impacto nacional.

EVALÚA GABINETE MUNICIPAL AFECTACIÓN POR LLUVIAS EN VICTORIA… Para garantizar la prestación eficiente de servicios públicos y coordinación de acciones para atender daños derivados de la lluvia atípica registrada el domingo, el Gabinete Municipal de Victoria sesionó este lunes para evaluar la afectación en la infraestructura urbana de la ciudad.

En representación del alcalde de la Capital, Lalo Gattás, el secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva encabezó la reunión celebrada en la sala de juntas con los secretarios Servicios Públicos, Obras Públicas, SEDUMA, Contraloría, Oficialía Mayor, gerente de COMAPA y Protección Civil.

“Lo importante es que tenemos saldo blanco, la instrucción del alcalde es evaluar el daño en vialidades, semáforos, red de agua y drenaje, y garantizar la prestación de servicios públicos a la población; para ello, dispuso brindar los recursos necesarios a las áreas involucradas” señaló.

La gerencia de COMAPA informó que la lluvia atípica dejo un acumulado de 5.8 pulgadas que provocó mínima afectación en la red de distribución; al igual que en el servicio de recolección de basura y alumbrado; una falla en los 107 semáforos de la ciudad, y se evalúa el daño en pavimento asfáltico.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com