Por Carlos López Arriaga

Cuidado con el ¿dren?

Cd. Victoria, Tam.- Un Santaclos de plástico flota por la sala. La inundación alcanza a los sofás, rebasa el nivel de los asientos y remoja el follaje del pino navideño. En residencial Los Laureles, como en muchos puntos, la calle es laguna que cubre por completo las llantas de los vehículos y rosa el arco superior de las salpicaderas.

Circulan los videos, en la Colonia Nacozari, el 18 Zacatecas o el Infonavit Adelitas. Desbordamientos que parecen propios de un ciclón, pero solo fue un aguacero torrencial que, en condiciones normales, debió ser desaguado sin contratiempos.

Decía el arquitecto ARTURO LEDUC, alguna vez director de Obras Públicas municipales, que son muy ingratas las tareas de mantenimiento a los drenes pluviales, el desazolve habitual que retira basura, matorrales, lodazal acumulado.

¿Por qué ingratas?, le preguntó un reportero… Porque es un trabajal, dijo, “si lo haces nadie lo nota, les parece natural que el desagüe funcione bien”, pero si fallas “todo mundo se te echa encima.”

La observación viene a cuento hoy que algunos puntos de la capital cueruda han sufrido inundaciones excesivas y, además, injustificadas, que solo se explican por el descuido en la limpieza de los escurrimientos naturales.

Y, de plano, no se vale echarle la culpa al temporal que nos visitó el fin de semana. Fue intenso, copioso, pero nada del otro mundo. Victoria ha sobrevivido a huracanes.

Urgente, la rendición de cuentas, alguien debe responder por ello. La responsabilidad es anterior al domingo 14, cuando la situación desbordó. Son años de descuido, de inacción culposa, entre quienes tendrían obligación de realizar ese trabajo invisible que mencionaba LEDUC, cuyo incumplimiento emerge de manera grotesca, cuando llegan las lluvias.

LEY GOBERNADORA

Y bueno, el divorcio entre MORENA y el PVEM parece agravarse tras la reforma aprobada por el Congreso de San Luis para que todos los partidos, de manera obligada, postulen mujeres a la gubernatura en 2027.

La llamada “Ley Gobernadora” excluye al género masculino de la carrera gubernamental. Prohibición que podría ser impugnada por discriminatoria, al entrar en conflicto con la Carta Magna. El trasfondo es muy conocido.

El actual mandatario potosino RICARDO GALLARDO está empecinado en imponer como sucesora a su cónyuge, la senadora RUTH MIRIAM GONZÁLEZ, llueva, truene o relampaguee.

Capricho que le puede acarrear consecuencias serias pues le están jugando vencidas a la doctora SHEINBAUM, al contravenir abiertamente su postura antinepotismo. La herencia de cargos a familiares directos.

Es evidente que la “Ley Gobernadora” se confeccionó para contravenir la ley antinepotismo. Se recordará que esta última originalmente se diseñó para entrar en vigencia de inmediato, con lo cuál habría dejado fuera tanto a RUTH GONZÁLEZ como al senador SAÚL MONREAL en Zacatecas, quien busca la silla de su hermano DAVID.

De última hora, su aplicación se pospuso para la elección de 2030. Ante lo cual, la Presidenta impulsó un cambio similar en el reglamento interior de MORENA, para que el partido guinda se abstenga de postular en un mismo cargo, a parientes de quienes se encuentren al mando.

Si la esposa de GALLARDO y el tercer MONREAL quieren postularse, lo harán sin MORENA. Es decir, RUTH por el Verde y SAÚL por el PT. Con lo cual tendrían por contrincante a su antiguo aliado guinda que postularía candidatos propios. Los antiguos amigos convertidos en enemigos.

COLA LARGA

Insensatez de GALLARDO, si recordamos sus puntos vulnerables. Sus antecedentes penales. Los cuáles no le estorbaron para alcanzar la silla en 2021, gracias al apoyo de AMLO. Pero sucede que ya no está AMLO y la actual rebeldía contrapone al gobernador verde y a su compañera con el poder supremo instalado en Palacio Nacional.

El hoy gobernador de San Luis estuvo detenido en 2015, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lavado de dinero. La PGR lo encarceló un año en el penal federal de máxima seguridad ubicado en Hermosillo, Sonora. El llamado Cefereso 11.

¿Cargos?… Siendo alcalde de un municipio potosino llamado Soledad de Graciano Sánchez, habría desviado 200 millones de pesos del erario local hacia empresas propias.

Ya como gobernador, RICARDO ha sido tema frecuente de controversias, por sus habituales desplantes de bocón irresponsable, cuando hace apología del delito. Lo cual denotaría que en su fuero íntimo tiene muy normalizada la ilegalidad como estilo de vida.

O también cuando premió a un estudiante (“por su sinceridad”) al regalarle un celular tras aceptar que consume pornografía de manera regular.

La “Ley Gobernadora” constituye una ruptura con la doctora SHEINBAUM y ubica a la parejita potosina en franco desacato al liderazgo político de una Presidenta que en 2024 fue postulada en una alianza que incluyó a su partido, el PVEM.

Desde luego, el expediente negro de GALLARDO constituye una atractiva veta noticiosa. También los recuentos de bienes no declarados, la inocultable riqueza del señor y su parentela. Cuestión de esperar.

La pareja se mueve en trayectoria de choque contra la Presidencia más fuerte y con mayor concentración de poderes que ha tenido México desde que la Revolución se bajó del caballo.

Se les advirtió a tiempo, en forma suave y con buenos modales. No quisieron entender.

BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com

WEB: https://lopezarriagamx.blogspot.com