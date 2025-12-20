Reafirma la UAT colaboración en el desarrollo estratégico de Tamaulipas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) reafirma su papel como institución clave en el desarrollo estratégico del estado, al participar de manera activa en los proyectos de infraestructura hidráulica y portuaria que impulsa el Gobierno de Tamaulipas.

Al respecto, el rector Dámaso Anaya Alvarado subrayó la trascendencia del trabajo de la Universidad en áreas que son prioritarias para la región, colaborando a través de sus centros de investigación y de servicios técnicos especializados con los que cuenta en la entidad.

En este marco, mencionó que la reciente puesta en marcha del proyecto de reconversión del puerto de Tampico representa una oportunidad histórica para que las y los jóvenes ingenieros formados en la UAT contribuyan a la modernización y fortalecimiento de la infraestructura estatal.

Recordó que, a través de la Facultad de Ingeniería Tampico y del Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera (CIDIPORT), la UAT ha dado seguimiento puntual a los retos hídricos que enfrenta la zona sur, aportando propuestas y soluciones técnicas de alto nivel.

Apuntó que esta participación ha sido fundamental no solo en Tampico, sino también en el Puerto de Matamoros y en el proyecto del Puerto Seco de Ciudad Victoria, mostrando la capacidad de la UAT para atender desafíos estratégicos en diferentes regiones de Tamaulipas.

Asimismo, destacó que la agenda hidráulica se ha convertido en un eje estratégico tanto para el Gobierno Federal como para el Gobierno del Estado, lo que ha fortalecido la colaboración de la UAT con las dependencias responsables de la gestión del agua y el desarrollo de infraestructura.

Por otro lado, informó que la UAT se encuentra en la etapa final de modernización de su avión especializado para investigación y levantamientos geoespaciales, equipado con tecnología adquirida en Canadá. Este sistema, dijo, permitirá a la Universidad realizar estudios avanzados sobre superficie terrestre, análisis de profundidad, mediciones de pH, identificación de minerales y exploraciones relacionadas con recursos como el litio.

El rector Dámaso Anaya destacó también que la UAT continúa desarrollando estudios de impacto ambiental y análisis oceánicos, ampliando su presencia técnica y científica a otros estados del país donde es requerida por su experiencia y capacidad técnica.

Con estas acciones, la Universidad Autónoma de Tamaulipas consolida su liderazgo como una institución estratégica para el desarrollo del estado, aportando conocimiento, tecnología y talento altamente capacitado para atender los grandes retos de infraestructura, sustentabilidad y desarrollo regional que enfrenta Tamaulipas y el país.