Reconoce y agradece alcalde Lalo Gattás trabajo de personal administrativo

El alcalde de Victoria, Lalo Gattás, recorrió las áreas administrativas del Ayuntamiento para saludar y agradecer al personal por el trabajo realizado durante el año en beneficio de la ciudadanía victorense.

20 diciembre, 2025
Menos de un minuto

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El alcalde de Victoria, Lalo Gattás, recorrió las áreas administrativas del Ayuntamiento para saludar y agradecer al personal por el trabajo realizado durante el año en beneficio de la ciudadanía victorense.

“Es un orgullo contar y trabajar con un equipo comprometido y responsable que son todos ustedes. 2026 va ser un mejor año para todos y la gente a la que servimos a través de las áreas del gobierno municipal” aseguró Gattás Báez en la visita de salutación.

En compañía del secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva, convivió y expresó buenos deseos a las y los empleados de Contraloría, Tesorería, Dirección de Gobierno y Oficialía Mayor previo al inicio del periodo vacacional decembrino y fin de año.

20 diciembre, 2025
Menos de un minuto

Publicaciones relacionadas

Destaca la UAT a nivel nacional en posgrados de alta calidad

20 diciembre, 2025

Entrega ITM 250 actas de doble nacionalidad a niñas, niños y adolescentes en Gustavo Díaz Ordaz

20 diciembre, 2025

Reafirma la UAT colaboración en el desarrollo estratégico de Tamaulipas

20 diciembre, 2025

Expande la UAT su oferta académica con programas de educación virtual

16 diciembre, 2025
Botón volver arriba