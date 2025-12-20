Trabajos de bacheo se mantendrán en periodo vacacional en Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Los 22 mil 500 metros cuadrados de asfalto aplicados en la ciudad con el Plan Emergente de Bacheo no presentan afectación por la reciente lluvia atípica, afirmó Eusebio Alfaro Reyna, secretario de Obras Públicas del Municipio de Victoria.

Indicó que la calidad de la obra vial rehabilitada por empresas privadas en las rutas comercial, educativa, transporte y hospitalaria permitió resistir el intenso escurrimiento pluvial registrado el pasado domingo, sin embargo reconoció que calles y avenidas de acceso a colonias sufrieron grave deterioro.

“Los trabajos del Plan Emergente de Bacheo no tuvieron afectación, se han cubierto 22 mil 500 metros cúbicos, de los 30 mil proyectados para este mes de diciembre. Se está evaluando el daño que ocasionó la lluvia en otras vialidades para iniciar la reparación de la superficie de rodamiento dañada” señaló.

Alfaro Reyna, agregó que por instrucción del alcalde de Victoria, Lalo Gattás, se mantendrán los trabajos de bacheo durante el periodo vacacional para atender los reportes ciudadanos que se reciban a través del número 072 de Atención Ciudadana y redes oficiales del gobierno de Victoria.