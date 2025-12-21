Más de 500 corrieron en la Carrera del Pavo 2025

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria.– Con una participación superior a los 500 corredores, se llevó a cabo con gran éxito la tradicional Carrera del Pavo 2025, un evento recreativo que reunió a la comunidad runner de la capital tamaulipeca para dar inicio a los festejos decembrinos en un ambiente familiar y lleno de espíritu navideño.

Desde temprana hora, a las 6:30 de la mañana, los participantes se congregaron para realizar el calentamiento previo, el cual estuvo a cargo de Grecia Hernández. Engalanados con coloridos “outfits” alusivos a la temporada, los corredores se declararon listos para recorrer las distancias de 5 y 10 kilómetros, siguiendo la ya conocida ruta tradicional.

El recorrido inició en la calle 17 Carrera Torres, continuó dando la vuelta a la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines, retomó la calle 17 hasta Paseo Méndez y concluyó de nueva cuenta en el patinadero pasando por los adornos de temporada en la Plaza del 15, donde los participantes se tomaron la fotografía del recuerdo junto al pino navideño, cerrando así una jornada llena de convivencia y entusiasmo.

Durante la competencia, los corredores disfrutaron no solo del trayecto, sino también del ambiente festivo que caracterizó esta edición. Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue protagonizado por María de la Luz Rodríguez Torres y Tomás Sifuentes Villanueva, quienes celebraron 43 años de matrimonio corriendo juntos, regalando una postal especial que quedará en la memoria de todos los asistentes.

Al finalizar la carrera, los primeros lugares recibieron como premio el tradicional pavo, además de realizarse la rifa de 40 pavos entre los participantes, manteniendo viva la esencia de esta competencia que año con año gana mayor arraigo.

La Carrera del Pavo fue organizada por Recorriendo Tamaulipas y contó con la presencia de Gabriela Díaz, de Renegados Runners; Roberto Jiménez, de Runners Victoria; y Juan Pablo Quiñones, de Parker Film, así como de Paulina Rivera, hija de Rubén Rivera, precursor de esta justa deportiva que honra su legado y el de Enrique Blackmore Smer.

Cabe destacar que este evento tuvo también un sentido altruista, ya que fue con causa. Gracias a la solidaridad de los corredores, niñas y niños del municipio de Palmillas y comunidades aledañas recibieron donaciones de dulces para sus festejos decembrinos, atendiendo la petición del Padre Edgardo Marqués, quien agradeció el respaldo de la comunidad corredora.

Con este evento, los runners de Ciudad Victoria continúan fortaleciendo la convivencia y el compromiso social, a la espera de “El Gran Cierre”, con el que pondrán punto final a su calendario deportivo del año.