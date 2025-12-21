Repara Municipio de Victoria daños por lluvia en avenida 27 para programar pavimentación

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- La Secretaría de Obras Públicas del gobierno de Victoria inició la reparación de daños sobre la superficie de rodamiento en la avenida 27, de Juárez a Carrera Torres, dónde se abrieron zanjas para la rehabilitación de tomas domiciliarias de agua potable.

Eusebio Alfaro Reyna, titular de la dependencia, explicó que, tras disminuir el exceso de humedad que dejó la reciente lluvia y controlar fugas de agua en el sector, se procedió a la compactación y aplicación de carpeta asfáltica en los tramos con problemas de hundimiento.

“El alcalde Lalo Gattás dispuso destinar material asfáltico adicional para atender está problemática que se generó por la intensa lluvia de la semana pasada. Se va a trabajar para mejorar la condición de rodamiento en tanto se inician los trabajos de pavimentación en esa avenida” señaló.

Pidió la comprensión de habitantes de la zona y conductores que transitan la arteria, en la que se realizan trabajos de fresado para en los próximos días proceder a la aplicación de nueva carpeta asfáltica con la que se recuperará la movilidad y seguridad para los ciudadanos.