Ciudad Victoria: Cita SEDENA a entrega de cartillas en enero

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- En seguimiento a la programación del Servicio Militar Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, en colaboración con la Junta de Reclutamiento en Victoria convoca a los conscriptos 2007 y remisos para que acudan a entregar su Cartilla de identidad y cumplir con esta obligación militar.

El puesto de recepción de cartillas del Servicio Militar Nacional estará ubicado en las instalaciones del 77/o Batallón de Infantería en Ciudad Victoria en un horario de 8:00 de la mañana a 14:00 horas los días 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 del mes de enero del 2026.

Al acudir a entregar su Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional, los interesados deberán presentar copia del acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio y comprobante del último grado de estudios, así como identificación vigente.

En el agregado que el personal agraciado con Bola Blanca cumplirá con sus obligaciones militares durante el año 2026 en calidad de encuadramiento durante 13 sesiones sabatinas en el Centro de Adiestramiento del 77/o Batallón de Infantería, esto para la liberación de su cartilla.