Invitan Lucy y Lalo fortalecer la unidad familiar esta Navidad

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con el mensaje a fortalecer la unidad en esta Navidad, el alcalde de Victoria Lalo Gattás y su esposa Lucy de Gattás, expresaron su deseo a los victorenses de celebrar la Noche Buena fortaleciendo los lazos de amor y amistad en el núcleo familiar.

En víspera de la festividad más importante del año, se reunieron con vecinos de las colonias Cuauhtémoc y Revolución Verde para convivir y compartir momentos de alegría, estrechar abrazos, dialogar de logros alcanzados en el año que está por terminar y proyectos de obras y acciones de bienestar social para el 2026.

En compañía de sus equipos de colaboradores de la Secretaría de Bienestar Social y DIF Victoria, obsequiaron regalos a niñas y niños que acompañaron a sus padres a la reunión; en la que se entregaron apoyos alimentarios que incluyen productos de la canasta básica que fortalecen la salud de niños y adultos mayores.