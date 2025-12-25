Llevan la alegría de la Navidad Lucy y Lalo Gattás a familias de Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Cómo parte de la campaña “Ayudemos a Santa 2025” el alcalde de Victoria Lalo Gattás y su esposa Lucy de Gattás, presidenta del Sistema DIF Municipal, recorrieron hogares de las colonias Rosalinda Guerrero y Constitución del 17 para obsequiar juguetes y convivir con familias previo al festejo de la navidad.

A pie, recorrieron calles y veredas para llevar alegría a niñas y niños con los obsequios, y dotar de apoyo alimentario a madres de familia que con gran emoción abrieron la puerta de sus viviendas para recibir al jefe de gobierno de la Capital y principal promotora de apoyo a grupos vulnerables.

Lalo y Lucy desearon a las familias una feliz navidad y reiteraron su compromiso de continuar trabajando en el 2026 con mayor esfuerzo para ofrecer mejores resultados en materia de seguridad, obra pública y calidad de vida, a fin de que Victoria crezca de manera equitativa en beneficio de sus habitantes.