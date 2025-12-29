Acuerdan Lalo Gattás y Motoclub Cuerudos seguir promoviendo el ecoturismo de aventura

Para fortalecer el vínculo de colaboración turística y convivencia social, el alcalde de Victoria Lalo Gattás recibió al presidente del Motoclub Cuerudos de Victoria A.C., Francisco Ordorica Cisneros.

29 diciembre, 2025
1 minuto de lectura

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Para fortalecer el vínculo de colaboración turística y convivencia social, el alcalde de Victoria Lalo Gattás recibió al presidente del Motoclub Cuerudos de Victoria A.C., Francisco Ordorica Cisneros.

En el encuentro, agradeció y reconoció la labor que realiza la organización en beneficio de la sociedad, al promover la integración familiar a bordo de vehículos todo terreno por rutas y paisajes ecoturísticos que ofrece la Capital y Corazón de Tamaulipas a viajeros de aventura.

“Con su actividad no solo nos ayudan a promover a Victoria como eje central del turismo regional, sino también la convivencia social y familiar” dijo Gattás al Ordorica Cisneros, quién le obsequio un souvenir emblemático del Motoclub Cuerudos Victoria.

Durante el 2025, Lalo Gattás y su esposa Lucy de Gattás participaron en la edición 17 de la Ruta Extrema Rosa; y la ruta Victoria, Cascadas el Meco a El Salto SLP en Semana Santa en las que brindó el apoyo del gobierno municipal en la organización y apoyo de seguridad vial.

29 diciembre, 2025
1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Desarrolla la UAT innovación para la enseñanza de las matemáticas

29 diciembre, 2025

Supervisa alcalde Lalo Gattás trabajo de bacheo en la Miguel Alemán

29 diciembre, 2025

Produce la UAT forraje hidropónico del sorgo y maíz

29 diciembre, 2025

Llevan la alegría de la Navidad Lucy y Lalo Gattás a familias de Victoria

25 diciembre, 2025
Botón volver arriba