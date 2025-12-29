Acuerdan Lalo Gattás y Motoclub Cuerudos seguir promoviendo el ecoturismo de aventura

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Para fortalecer el vínculo de colaboración turística y convivencia social, el alcalde de Victoria Lalo Gattás recibió al presidente del Motoclub Cuerudos de Victoria A.C., Francisco Ordorica Cisneros.

En el encuentro, agradeció y reconoció la labor que realiza la organización en beneficio de la sociedad, al promover la integración familiar a bordo de vehículos todo terreno por rutas y paisajes ecoturísticos que ofrece la Capital y Corazón de Tamaulipas a viajeros de aventura.

“Con su actividad no solo nos ayudan a promover a Victoria como eje central del turismo regional, sino también la convivencia social y familiar” dijo Gattás al Ordorica Cisneros, quién le obsequio un souvenir emblemático del Motoclub Cuerudos Victoria.

Durante el 2025, Lalo Gattás y su esposa Lucy de Gattás participaron en la edición 17 de la Ruta Extrema Rosa; y la ruta Victoria, Cascadas el Meco a El Salto SLP en Semana Santa en las que brindó el apoyo del gobierno municipal en la organización y apoyo de seguridad vial.