Cd. Victoria: Lleva Municipio apoyo alimentario a vecinos de la colonia Enfermeras

En representación del Alcalde de Victoria Lalo Gattás, la secretaria de Bienestar Social del Municipio, Lorena Zapata Medina, encabezó la entrega de despensas en la colonia Enfermeras a personas de adultos mayores.

29 diciembre, 2025
1 minuto de lectura

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- En representación del Alcalde de Victoria Lalo Gattás, la secretaria de Bienestar Social del Municipio, Lorena Zapata Medina, encabezó la entrega de despensas en la colonia Enfermeras a personas de adultos mayores.

En su mensaje, reiteró el compromiso de Gattás y su esposa Lucy de Gattás, presidenta del DIF Municipal, de llevar más bienestar y prosperidad a las familias victorenses en el 2026 con el apoyo del gobernador del Estado Américo Villarreal Anaya, y su esposa María de Villarreal.

En la visita al comité de vecinos, Zapata Medina llevó el mensaje de buenos deseos a las mujeres, hombres y jovenes que trabajan de la mano con el gobierno municipal en la atención y solución de peticiones ciudadanas para eficientar los servicios públicos, rehabilitación de vialidades y fortalecer la convivencia social que garanticen la paz y seguridad en beneficio de los habitantes de la Capital del Estado.

