Guardia Estatal garantiza traslados ordenados y seguros de paisanos por Tamaulipas

Redacción Infonorte

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- En el marco del Operativo Invierno Seguro 2025/ Héroes Paisanos, la Guardia Estatal mantiene acciones de acompañamiento y vigilancia preventiva para garantizar traslados seguros y ordenados de connacionales que ingresan al país por la frontera norte.

Personal de la corporación continúa brindando este tipo de apoyo a los connacionales que ingresan a territorio mexicano por esta entidad.

Tal es el caso de una caravana de diez vehículos que salió de las instalaciones del Centro Integral de Internación Temporal de Vehículos (CIITEV), ubicadas en el kilómetro 13 del bulevar Luis Donaldo Colosio del municipio de Nuevo Laredo.

En los vehículos particulares viajaban aproximadamente 33 personas, quienes fueron escoltadas hasta el kilómetro 26, punto conocido como la ex garita.

Estas acciones forman parte de la estrategia preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), que busca reducir riesgos en carretera, inhibir conductas delictivas y fortalecer la seguridad vial, particularmente durante la temporada vacacional de invierno, cuando se incrementa la movilidad en las rutas fronterizas.