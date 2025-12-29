Supervisa alcalde Lalo Gattás trabajo de bacheo en la Miguel Alemán

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El alcalde de Victoria, Lalo Gattás, supervisó el trabajo de bacheo que se realizó en la calle Mariano Matamoros, del 31 al libramiento Emilio Portes Gil de la colonia Miguel Alemán, como parte del programa de rehabilitación de pavimento en la ciudad.

En compañía de los secretarios de Obras Públicas del Municipio, Eusebio Alfaro Reyna, y del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva, verificaron el proceso de reparación y calidad de restauración de la carpeta asfáltica dañada por el constante tráfico vehicular y lluvias.

Con esta acción de gobierno, se busca mejorar la seguridad vial, salud y movilidad comercial de habitantes del sector que, a través de redes sociales y número 072 de atención ciudadana, solicitaron reparar la vialidad en beneficio de 4 mil automovilistas y ciudadanos que la transitan para llegar a sus centros de trabajo, educativos y acudir a tiendas de autoservicio a compras domésticas.