Sostiene Lalo Gattás reunión con colaboradores del gobierno municipal

Con el propósito de evaluar y avanzar en la consolidación de proyectos en el 2026, el alcalde de Victoria, Lalo Gattás, sostuvo reuniones con los titulares de la Tesorería Municipal, Comapa e Instituto Victorense de la Juventud.

31 diciembre, 2025
1 minuto de lectura

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con el propósito de evaluar y avanzar en la consolidación de proyectos en el 2026, el alcalde de Victoria, Lalo Gattás, sostuvo reuniones con los titulares de la Tesorería Municipal, Comapa e Instituto Victorense de la Juventud.

En su despacho, recibió a la tesorera Guadalupe de los Reyes Acosta, C.P. Fernando García Fuentes gerente general del sistema de operador del agua y dirigentes del IVJUVE Abraham Gattás y Benjamín Castillo, para fortalecer el acuerdo de colaboración gubernamental en beneficio de los victorenses.

Durante el diálogo, los exhortó a seguir trabajando bajo la política humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, en el manejo transparente del recurso público, eficiencia en la prestación del servicio de distribución del agua y atención de peticiones de la juventud.

31 diciembre, 2025
1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Inicia gobierno de Victoria pavimentación de 12,743 m2 en la Héroe de Nacozari

31 diciembre, 2025

Desarrolla alumna de la UAT aplicación para mejorar comprensión lectora

31 diciembre, 2025

Recomienda Guardia Estatal Cibernética extremar precauciones al comprar en redes sociales

31 diciembre, 2025

Cd. Victoria: Lleva Municipio apoyo alimentario a vecinos de la colonia Enfermeras

29 diciembre, 2025
Botón volver arriba