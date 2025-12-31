Sostiene Lalo Gattás reunión con colaboradores del gobierno municipal

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con el propósito de evaluar y avanzar en la consolidación de proyectos en el 2026, el alcalde de Victoria, Lalo Gattás, sostuvo reuniones con los titulares de la Tesorería Municipal, Comapa e Instituto Victorense de la Juventud.

En su despacho, recibió a la tesorera Guadalupe de los Reyes Acosta, C.P. Fernando García Fuentes gerente general del sistema de operador del agua y dirigentes del IVJUVE Abraham Gattás y Benjamín Castillo, para fortalecer el acuerdo de colaboración gubernamental en beneficio de los victorenses.

Durante el diálogo, los exhortó a seguir trabajando bajo la política humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, en el manejo transparente del recurso público, eficiencia en la prestación del servicio de distribución del agua y atención de peticiones de la juventud.