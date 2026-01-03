Avión que traslada a Nicolas Maduro aterriza en New York

Se prevé que el líder chavista y su esposa comparezcan en los próximos días ante un tribunal federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo

3 enero, 2026
Menos de un minuto

AGENCIAS

El avión Boeing 757 que trasladó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, desde Guantánamo aterrizó este sábado en Nueva York, donde está previsto que comparezca, junto a su esposa Cilia Flores.

Se prevé que el líder chavista y su esposa comparezcan en los próximos días ante un tribunal federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo, tras haber sido capturados la madrugada de este sábado por fuerzas estadounidenses en Caracas.

3 enero, 2026
Menos de un minuto

Publicaciones relacionadas

Ataque de EU en Venezuela deja al menos 40 muertos, reporta New York Times

3 enero, 2026

Estados Unidos captura a Nicolás Maduro

3 enero, 2026

Gobierno de Tamaulipas confirma detección del primer caso de gusano barrenador en becerro; niegan brote activo

31 diciembre, 2025

Alertan por ingreso de frente frío 25 que afectará a varios estados de México

29 diciembre, 2025
Botón volver arriba