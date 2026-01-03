Difunde la UAT catálogo fotográfico de los mamíferos de Tamaulipas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) publicó el libro “Catálogo fotográfico de los mamíferos de Tamaulipas”, que ofrece un recorrido visual y la descripción general de las principales especies de mamíferos medianos y grandes que habitan en las distintas regiones del estado.

Este libro de divulgación científica es una edición coordinada por los investigadores de la UAT, el Dr. Leroy Soria Díaz, la Dra. Claudia Cecilia Astudillo Sánchez y el Dr. Carlos Barriga Vallejo, como producto de proyectos realizados en zonas como la Reserva de la Biosfera El Cielo.

Al respecto, Leroy Soria comentó que se trata de un libro digital, didáctico y con un lenguaje coloquial, cuya meta es describir, a través de las fotografías, las características ecológicas y biológicas de las especies para que la gente conozca su patrón de actividad y su distribución.

Destacó también que se trata de informar a la ciudadanía sobre las amenazas que enfrentan las especies y, con ello, ir generando sensibilidad respecto al cuidado de la fauna.

Refirió que el catálogo reúne fotografías que se han recabado a través de cámaras trampa en los municipios de Ocampo, Gómez Farías, Llera, Miquihuana, Jaumave, Antiguo y Nuevo Morelos, en donde se destacan, por ejemplo, imágenes de los seis felinos que existen en el territorio mexicano: jaguar, puma, ocelote, yaguarundi, lince y margay; así como el oso negro, uno de los carnívoros más grandes de México.

Mencionó también, como un logro extraordinario de este catálogo, la descripción de una especie cuya presencia ha sido registrada por primera vez en Tamaulipas, y que, gracias a este esfuerzo, se logró fotografiarla: “Se llama grisón, su nombre científico es Gran Grisón, es un mustélido que no lo habíamos registrado, su distribución más norteña en México llegaba hasta el norte de San Luis Potosí”, comentó.

Por su parte, Claudia Astudillo, dijo que la publicación del catálogo tiene como meta exponer la diversidad de mamíferos que existen en Tamaulipas y en qué ecosistemas se encuentran. Indicó que las fotografías son parte de un trabajo que llevó alrededor de diez años, y que la intención es compartir este conocimiento a todos los públicos, pero, principalmente, darles un valor justo a estas especies con el afán de conservarlas.

A su vez, Carlos Barriga señaló que el catálogo se deriva de un proyecto financiado por el Departamento de Vida Silvestre y Pesca de los Estados Unidos, a través de PRONATURA y en coordinación con la UAT, que tuvo como finalidad evaluar las densidades de los mamíferos en áreas naturales protegidas, y generar un diagnóstico que permitiera evaluar qué tanto pueden coexistir con las comunidades en esos sitios.

El _Catálogo fotográfico de los mamíferos de Tamaulipas_ está disponible a través de la página web http://libros.uat.edu.mx, donde puede ser descargado en su versión PDF.