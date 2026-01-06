Carretera Mante–Tula entra en su recta final con 95 % de avance

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria Tamaulipas.-Gracias a la visión y compromiso del gobernador de estado, Américo Villarreal Anaya, la construcción de la carretera Mante-Tula registra un avance del 95 por ciento y se encuentra en su última etapa de ejecución, consolidándose como una obra estratégica para la conectividad y el desarrollo regional.

El secretario de Obras Públicas (SOP), Pedro Cepeda destacó que este importante proyecto de infraestructura mejorará significativamente la movilidad en la región, al reducir los tiempos de traslado y fortalecer las actividades económicas, comerciales y sociales en esta zona de Tamaulipas.

“Estamos prácticamente en la última fase. Con los trabajos del último tramo carretero se concluirá al cien por ciento, al realizar la limpieza de banquetas e instalación de drenes pluviales”, subrayó el secretario.

Agregó que la actual administración estatal reitera su compromiso de concluir la obra conforme a los estándares de calidad establecidos, para que próximamente pueda ser puesta en operación en beneficio de la población.