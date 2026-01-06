En 2026 la UAT continuará con su crecimiento: Dámaso Anaya

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

En el inicio de las actividades administrativas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el rector Dámaso Anaya Alvarado realizó, este lunes 5 de enero, un recorrido por diversas áreas del Campus Victoria.

El rector Dámaso Anaya visitó distintas direcciones, secretarías y áreas operativas de la administración central, donde saludó al personal universitario y constató la reanudación de las funciones y procesos internos previo al arranque del ciclo escolar 2026-I de esta casa de estudios.

A lo largo del recorrido, Dámaso Anaya sostuvo un diálogo cercano con el personal administrativo, destacando su relevancia en el funcionamiento de la Universidad, y reconoció su compromiso para contribuir al cumplimiento de las metas institucionales.

Destacó el propósito de desearles a los universitarios un excelente 2026, subrayando que este inicio de actividades representa una etapa para redoblar esfuerzos, fortalecer el trabajo coordinado entre las distintas áreas y avanzar en los objetivos planteados para el crecimiento y mejora continua de la institución.

Recordó que este día también es el inicio del periodo de inscripciones en las diferentes escuelas, facultades y unidades académicas, luego de mencionar que el próximo 19 de enero se pondrán en marcha las clases en la UAT.

Puntualizó que este año se seguirá trabajando en fortalecer la academia, el posgrado y la investigación, así como sus procesos administrativos, con miras a ofrecer mejores servicios educativos a la comunidad tamaulipeca, y continuar siendo la mejor opción de estudios de nivel superior en la entidad.