Por Carlos López Arriaga

¡Que hablen los herejes!

Cd. Victoria, Tam.- La izquierda antichavista en Venezuela merece ser materia central de estudio para quienes deseen ver más allá de la dicotomía blanco y negro impuesta por los grandes medios que cubren la caída de NICOLÁS MADURO.

Empezando por el Partido Comunista de Venezuela (PCV) uno de los polos críticos más consistentes en su denuncia a las arbitrariedades y latrocinios cometidos por la clase dorada bolivariana, bajo las presidencias del comandante HUGO CHÁVEZ y, sobre todo, la rapiña brutal perpetrada por la pandilla de NICOLÁS MADURO.

Destacan aquí figuras como los dirigentes históricos del PCV, PERFECTO ABREU y OSCAR FIGUERA, Presidente y Secretario General, actualmente en funciones. Intelectual marxista el primero y sindicalista de toda la vida el segundo.

Muy cercano en sus luchas está PEDRO EUSSE, activista de los trabajadores industriales. Hace apenas un par de semanas denunció a MADURO por perseguir, criminalizar y estigmatizar a “quienes levantan banderas de justicia social y defensa de los derechos humanos.”

Ha señalado también la detención arbitraria del politólogo NICMER EVANS, editor del periódico digital PUNTO DE CORTE, así como la desaparición forzada de los dirigentes sindicales JOSÉ ELÍAS TORRES, WILLIAM LIZARDO y ARNOLDO MÉNDEZ, a finales de noviembre (https://tinyl.co/4Aii).

REPRESIÓN, CORRUPCIÓN

Desde su trinchera en el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT), EUSSE ha cuestionado la ofensiva antidemocrática y autoritaria contra los movimientos de izquierda, emprendida por ese gobierno. (https://tinyl.co/4Aig)

En dicha línea se encuentran también exfuncionarios expulsados y perseguidos por sostener posturas críticas y denunciar actos de corrupción y desviaciones del proyecto original.

Entre ellos, HÉCTOR NAVARRO, exministro de Educación, así como JORGE GIORDANI, exministro de Planificación, quien salió del gobierno tras revelar la improvisación en el mando y prácticas inmorales.

En la misma tesitura estaría ANA ELISA OSORIO, exministra de Medio Ambiente y exdirectiva de PDVSA (la paraestatal petrolera), por alertar contra el rumbo autoritario del régimen que, hasta hace tres días, encabezó MADURO.

Otro caso destacado es GONZALO GÓMEZ, cofundador del portal periodístico APORREA, foro de izquierda crítica (https://tinyl.co/4Aiq) boicoteado repetidamente por el gobierno de NICOLÁS.

ENEMIGO DE BRÉZHNEV

Tengo en mis manos la edición digital del libro intitulado “El Chavismo como problema” (edición 2010) del exguerrillero venezolano TEODORO PETKOFF, alguna vez miembro del Partido Comunista, líder fundador del Movimiento al Socialismo (MAS)

Economista graduado (cum laude) en la Universidad Central de Venezuela, varias veces diputado, autor de una veintena de libros, disidente tenaz. Un auténtico hereje (del latín “haereticus”, el que elige sus creencias y manera de pensar).

En 1969, su libro “Checoslovaquiaː el socialismo como problema” cuestionó abiertamente al modelo soviético tras la irrupción de tanques rusos en Praga. Por dicho motivo, LEONID BRÉZHNEV, líder máximo de la URSS, calificó a PETKOFF como “una amenaza para el comunismo mundial”.

Perseguido por gobiernos de derecha y de izquierda, TEODORO estuvo tres veces en la cárcel, dos de ellas se fugó, en la tercera salió por indulto.

De manera paralela mereció las simpatías y el apoyo de GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ quien le hizo una donación histórica. El cheque de 50 mil bolívares (11 mil dólares) incluido en el premio “Rómulo Gallegos” que ganó en 1972 por la novela “Cien Años de Soledad”. Dinero que apoyaría las tareas del MAS.

Partido al que TEODORO abandonaría en 1998, en protesta porque el MAS apoyó la candidatura presidencial de HUGO CHÁVEZ. Diría con ello adiós a la militancia partidista para meterse de lleno en su otra pasión, el periodismo.

CONTRA EL CAUDILLO

En 2015 recibió el premio Ortega y Gasset en la categoría de Trayectoria Profesional. El jurado reconoció de manera puntual “su compromiso con la libertad de expresión y la democracia.”

PETKOFF fue director del periódico EL MUNDO de Caracas, para luego fundar su propio diario, TAL CUAL, mismo que cerraría su edición impresa en 2017, ante la dificultad para conseguir papel, inducida por MADURO.

Se convertiría en un portal de información y análisis, vigente en la actualidad (https://talcualdigital.com) y es una de las principales tribunas de crítica al poder, siempre desde la izquierda. Independencia que provocó el acoso oficial contra el medio y su impulsor.

En sus últimas décadas de lucha, fue demandado varias veces por funcionarios chavistas que lo acusaban de presunta difamación, cuando denunciaba malos manejos. Tras una vida marcada por la disidencia, TEODORO PETKOFF murió en 2018, tenía 86 años.

Paradoja habemos, el aplastamiento de la izquierda liberal emprendido por el gorilato bolivariano beneficia hoy a la derecha, que hoy proclama como triunfo propio el derrumbe de MADURO.

La verdad es otra. Existió y existe un abanico amplio de izquierdas independientes, opuestas de origen al caudillismo delirante que gobernó ese país entre 1999 y 2026. Pero ocurrió que cuando esas trincheras fueron reprimidas, los mandatarios latinoamericanos amigos y cómplices del chavismo guardaron el más grosero silencio.

Hoy, la caída de NICOLÁS modifica el panorama. Es tiempo de herejes y su visión global de lo ocurrido en los últimos 27 años, debe ser escuchada.

BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com

WEB: https://lopezarriagamx.blogspot.com