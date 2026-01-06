Sostiene Lalo Gattás reunión con secretarios para retomar plan de atención y obra pública

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

CIudad Victoria.- Con reuniones de evaluación y supervisión de obras, inició el 2026 el alcalde Lalo Gattás para dar continuidad al plan de trabajo, acciones de gobierno y programas sociales en beneficio de las familias victorenses.

Por separado, se reunió con los secretarios del Ayuntamiento, servicios públicos, bienestar social, participación ciudadana, oficialía mayor, tesorería y recursos humanos; con el objetivo de reanudar este lunes la actividad de atención ciudadana, administrativa y obra pública.

La agenda de inicio de año, incluyó la supervisión de obra de pavimentación en la calle Patricio González Almaguer, de la colonia Rincón de Tamatán, que en breve será concluida en beneficio de más de 3 mil vecinos del sector.

En su mensaje, exhortó a los integrantes del Gabinete Municipal a seguir laborando con empeño, mayor compromiso y anteponer el servicio público en beneficio del ciudadano para brindar respuesta oportuna a sus demandas.