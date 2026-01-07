Correcaminos va por el triunfo en la jornada uno

Redacción Infonorte

Con ánimo y motivación ante el inicio del Torneo, Correcaminos se encuentra listo y comprometido para iniciar esta nueva etapa al mando del Director Técnico Gustavo Díaz. Este próximo sábado comienza con la primera jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, siendo Atlético Morelia el rival en turno.

El equipo de la UAT cumplió con una gran e intensa pretemporada, destacando el buen ánimo y el compromiso del Cuerpo Técnico y elementos del plantel para brindar desde estas primeras fechas un gran torneo y conseguir una buena racha de victorias que sumen unidades en la búsqueda de la clasificación.

En entrevista, el defensor de Correcaminos Raymundo Rubio expresó su sentir tras su llegada a Correcaminos.

“Muy contento la verdad de estar formando parte de este nuevo proyecto que se está armando en general. Somos caras nuevas, sabemos a lo que venimos, tenemos que hacer un gran papel para representar a este Cuerpo Técnico, a nosotros y a esta Directiva que nos hizo venir a jugar acá y claro por esta afición, nos toca dar la cara adentro y trabajamos para que las cosas salgan como queremos todos.

Aseguró, se brindará al máximo para retribuir la confianza de la Directiva al incorporarlo a este plantel.

“Para mí es un privilegio que la institución de Correcaminos me haya buscado, tengo una revancha de querer competir, de generar más de lo que he dado y por eso, a esta Directiva, quiero responderles esa confianza dentro del terreno de juego con ganas de hacerlo bien y mejorar lo que se ha venido haciendo”.

En cuanto al pensamiento grupal de los nuevos integrantes, comentó.

“Los que hemos llegado lo vemos como un reto de venir hacer bien las cosas, creo que lo estamos haciendo en el día a día, se va haber reflejado en los partidos”.

De igual manera, brindó un análisis del rival en turno, Atlético Morelia.

“Morelia es un equipo respetable con buenos jugadores en la división, pero nosotros los enfrentaremos con profesionalismo en base al trabajo realizado, el plan de juego que tiene el Profe Diaz y hay que confiar en él y sé que vamos a sacar el resultado”.

La ultima vez que ambos equipos se enfrentaron, fue en la jornada 1 del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX, donde Correcaminos y Morelia empataron por 1-1 en partido desarrollado en el Estadio Marte R. Gómez el viernes 1 de agosto.

El silbatazo inicial del Atlético Morelia contra Correcaminos se dará este sábado 10 de enero a las 19:00 horas en el Estadio José María Morelos y Pavón.

La terna arbitral estará conformada por José Luis Alba Dorado como árbitro central, Alejandro Hernández Rodríguez y Daniel Ismael Pantoja Venegas como asistentes uno y dos respectivamente, Aldo Ballesteros Barba como cuarto oficial.