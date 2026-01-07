Pide Lalo Gattás a su equipo redoblar esfuerzos a favor de los victorenses

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El alcalde de Victoria, Lalo Gattás, sostuvo la primera reunión del 2026 con integrantes del Gabinete Municipal, para evaluar acciones y programas con el objetivo de retomar y dar continuidad al plan de atención, servicios y obra pública en beneficio de las familias victorenses.

En su mensaje, exhortó a su equipo de colaboradores a fortalecer el trabajo en unidad que distingue al actual gobierno, para seguir respondiendo a la confianza de la ciudadanía con resultados concretos en la prestación de servicios básicos, abasto de agua potable, infraestructura urbana y seguridad.

“Es un año importante, en el que debemos redoblar esfuerzos para servir con más y mejor eficiencia a nuestro jefe, que es el pueblo” expresó Gattás Báez al recordar que el gobierno de la Capital trabaja bajo la política humanista y de servicio del gobernador de Tamaulipas Dr. Américo Villarreal Anaya.

En compañía de la presidenta del DIF Municipal Lucy de Gattás, recibió la visita de salutación del nuevo Comité Directivo del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento encabezado por Laura Limón García; y del presidente entrante del Instituto Mexicano de Contadores Públicos Oskar López Meléndez.

La agenda de trabajo, incluyó la visita al campamento de Servicios Públicos donde compartió la tradicional rosca de reyes, al igual que con personal administrativo y de apoyo de las áreas del municipio, a quienes expresó su deseo de un 2026 fructífero para sus familias y seguir trabajando en armonía por el beneficio de los victorenses.