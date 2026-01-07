Reconocen calificadoras solidez financiera de Tamaulipas y fortalecen la confianza de inversionistas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La confianza de los inversionistas en Tamaulipas se ha fortalecido de manera sostenida como resultado del manejo responsable de las finanzas públicas y de una política económica orientada a la estabilidad, afirmó el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Carlos Irán Ramírez González, al destacar que este entorno ha generado certidumbre y mejores condiciones para la inversión productiva.

El titular de Finanzas señaló que este avance es consecuencia directa de la estrategia impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, enfocada en el orden presupuestal, la disciplina financiera y la transparencia en el uso de los recursos públicos, lo que ha permitido recuperar la confianza de las instituciones bancarias y de los mercados financieros.

Como parte de estos resultados, las agencias calificadoras HR Ratings, PCR Verum y Fitch Ratings mejoraron la opinión crediticia del Estado, al elevarla de BBB+ a A+, reflejando una reducción en el nivel de riesgo financiero y una mayor solidez en la capacidad de pago de Tamaulipas. Este fortalecimiento crediticio ha posicionado a la entidad entre las que acceden a mejores condiciones de financiamiento y menores costos por intereses a nivel nacional.

La confianza financiera se ha traducido en la llegada y consolidación de inversiones estratégicas en distintos municipios del estado, impulsando la generación de empleos y el crecimiento económico regional. Empresas de alcance nacional e internacional como Walmart, FEMSA, S-Mart y Woodside Energy han refrendado su confianza en Tamaulipas como un destino viable y competitivo para invertir.

Ramírez González subrayó que la política financiera del estado no solo tiene como objetivo el equilibrio de las finanzas públicas, sino que busca que cada peso administrado con responsabilidad se traduzca en bienestar social, infraestructura, desarrollo económico y mejores oportunidades para las familias tamaulipecas.

Finalmente, el secretario de Finanzas reiteró que el Gobierno del Estado continuará fortaleciendo las condiciones de estabilidad, certeza jurídica y disciplina financiera, con el propósito de consolidar la confianza de los inversionistas y avanzar en la construcción de un Tamaulipas con crecimiento sostenido, orden financiero y desarrollo con sentido social.