Corre Premier busca iniciar con triunfo la segunda vuelta

Redacción Infonorte

Después de una intensa pretemporada desarrollada en el Estadio Eugenio Alvizo Porras de esta capital tamaulipeca, el equipo de Correcaminos que milita en la Liga Premier, se reporta listo para enfrentar el inicio de la segunda vuelta del Torneo 2025-2026.

Emilio López, medio de contención de este plantel, aseguró que el equipo realizó un gran trabajo de pretemporada previo al inicio de esta segunda vuelta.

“Muy bien, la verdad una pretemporada muy intensa al mando del profe Urbina y el preparador físico Paul Ramírez que nos están preparando a tope para lo que es el inicio del Torneo”, expresó.

El futbolista victorense comentó que el equipo se encuentra motivado para este cierre de Torneo: “bien emocionados ya con ganas de hacer un mejor papel que el anterior y buscar los objetivos”.

En cuanto a qué puede esperar la afición en su accionar, expresó: “En esta segunda vuelta es ser un equipo referente, competir en cada partido y así llegar a mejores puestos para la liguilla”.

De igual manera, explicó su punto de vista al ser un elemento referente de Correcaminos Premier y seguir viendo actividad en la Institución.

“Bien muy orgulloso de pertenecer a este Club y tocando la puerta para buscar algún lugar para pertenecer a Expansión”.

Para finalizar, reafirmó que van por el triunfo ante Lobos ULMX, el rival de esta jornada 14.

“Que vamos a ir a ganar a dejarlo todo en la cancha y vamos a ir por los tres puntos”.

El Lobos ULMX contra Correcaminos se disputará este sábado 10 de enero a las 19:00 horas en el Estadio Miguel Alemán Valdés.

El equipo naranja llega a este partido con 19 puntos sumados. Para la clasificación a la liguilla, la UAT participa en la tabla de filiales.

En la primera vuelta Correcaminos Premier venció por 1-0 a Lobos ULMX, en el partido que se desarrolló el viernes 22 de agosto en el Estadio Eugenio Alvizo Porras. La anotación fue obra de Luis Requena.