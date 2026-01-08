Venezuela anuncia liberación de “un número importante” de presos

AGENCIAS

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de “un número importante de personas”, que incluye a venezolanos y extranjeros -sin precisar la cifra-, como un gesto para “consolidar la paz y la convivencia pacífica” del país.

El también jefe negociador del chavismo y hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, detalló que los procesos de excarcelación están “ocurriendo desde este mismo momento”.

Remarcó que se trata de una decisión adoptada de manera unilateral. “Es un gesto de paz que no fue acordado con ninguna otra parte”, subrayó, al tiempo que indicó que en las próximas horas se conocerá el número total de personas beneficiadas por la medida.

El jefe del Parlamento agradeció además la intermediación de actores internacionales en el proceso, entre ellos el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente de Brasil Lula da Silva y el gobierno de Qatar.

“Buenas noticias!”, escribió en la red X el abogado Alfredo Romero de la ONG Foro Penal, defensora de detenidos por razones políticas en Venezuela.“Sabemos ya de algunas personas en camino a la libertad, incluyendo extranjeros”, completó Romero.

El Ministerio de Asuntos Exteriores informó que cinco ciudadanos españoles ya fueron liberados en Venezuela. Se trata de los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, el canario Miguel Moreno y el valenciano Ernesto Gorbe. Además, hay una ciudadana con doble nacionalidad.

Referentes de la sociedad civil comenzaron a aportar detalles sobre las posibles primeras excarcelaciones. Martha Tineo, cofundadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, dijo a The New York Times que algunos de los primeros presos políticos que serían liberados de manera inminente son los detenidos en El Helicoide, un centro de reclusión señalado desde hace años por denuncias de torturas y abusos, que originalmente había sido proyectado como un moderno centro comercial en el corazón de Caracas.

Según datos de la ONG Foro Penal, hasta el 5 de enero había 806 presos políticos en Venezuela. Un día antes del anuncio oficial de Caracas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había señalado que la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) —en alusión al Helicoide— cerraría sus puertas. Sin embargo, Foro Penal advirtió que hasta el momento no se han registrado movimientos concretos en ese recinto a favor de las personas detenidas por motivos políticos.