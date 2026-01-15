Marco Antonio Vázquez Villanueva

Reynosa, sin liderazgos y en caída libre…

Hace mucho tiempo, en los años de mayor cinismo e hipocresía del entonces todo poderoso PRI, sus mandamases no encontraban como frenar las ambiciones de tanto trampa que se lanzaba en pos de las presidencias municipales, obvio, me refiero a los trampas que no estaban dentro de sus quereres y, ante tanto problema, decidieron jugar a la democracia, ahí encontraron una fórmula sencilla para quitarse de encima a quienes les hacían una enorme sombra a los que si pretendían imponer, le relato:

Buenos para el billete, a algunos de sus liderazgos se les ocurrió que le forma de selección de candidatos sería mediante el método de consulta a la base, es decir, una votación universal en la que participará todo aquel que cumpliera los requisitos para ser presidente municipal y, además, le apoquinará una buena lana, el monto siempre era de acuerdo al tamaño del municipio.

Obvio que en los 43 municipios tamaulipecos hubo alboroto, la gran mayoría tenía por lo menos tres aspirantes, pero llamó la atención uno de los más pequeños en población, Padilla, porque en el que se registraron casi una docena de contendientes.

Ante el fenómeno que se presentó hubo necesidad de consultar a los padillenses la situación, si en realidad los aspirantes tenían trabajo, liderazgo, lana y, por supuesto, un proyecto para gobernar diferente al resto de los competidores y por fin le diera a ese municipio lo que tanto merecería y tanto había carecido, una buena administración, uno de los más grillos del lugar, operador político del sistema, fue seco, contundente en su opinión, “ninguno sirve para pura chingada”, y tenía razón, la versión la confirmaría días después un alto dirigente partidista y posteriormente los resultados de las votaciones, en ese municipio fueron tan bajas que a todos hubo que agregarles sufragios para no evidenciar lo mal que andaban.

“Si hubiera liderazgo, buen trabajo del partido, y la operación de la General del Gobierno ahí y en cada municipio existiría un solo aspirante, dos te lo paso, pero no hay nada de eso, por fortuna no tenemos a nadie enfrente”, respondió en aquel entonces un dirigente priísta al ser cuestionado sobre ese tema.

Viene el recuerdo a colación porque hoy Reynosa tienen las mismas condiciones que Padilla, ya cuenta con más de una decena de aspirantes a la alcaldía y eso que falta un año para tomar decisiones, lo triste que otra cosa en común es lo que se piensa de casi todos ellos, “ni batidos en la licuadora sacas un buen candidato, nomás imagínate que tan jodida está la situación como para que se hayan apuntado El Bético y El Guasón”, dice un político neomorenista pero con años de ver, vivir y participar en la política de aquel municipio.

A su juicio, ningún aspirante tiene liderazgo, ninguno trae el suficiente capital al grado que Humberto Prieto anda repartiendo roscas casi gritando al cielo que es el “más dadivoso” cuando a le gente le está ofendiendo sus formas, con algo más en contra, con él ya quedó claro que no lo quieren ni sus compañeros legisladores que también desean y aspiran a la presidencia municipal, también lo odia la Senadora y poder de facto en Reynosa, Maki Ortiz, quien con su grupo seguramente terminará por bloquearlo en una negociación en la que la ganadora puede ser Magaly Deandar o la otra legisladora local.

Lo peligroso para Morena es que Reynosa no tiene las condiciones de Padilla, ese municipio si es ambicionado por los buenos, los malos y los peores disfrazados de cabecistas que tienen dinero y poder para echar a andar una estrategia ganadora, hoy no se observa como pueda perder el partido en el poder o los aliados, pero no hay que olvidar que Maky y su hijo son traidores por naturaleza, que si bien no tienen la fuerza suficiente para sacar un proyecto adelante si cuentan con la infraestructura electoral necesaria para inclinar la balanza hacía uno de los contendientes, más si el candidato oficial no resulta ser de su agrado, si se impone a un enemigo.

Para concluir, en el caso de Reynosa bien se puede asegurar que la gran cantidad de aspirantes a la presidencia municipal que existe es por la carencia de liderazgo y fuerza política, porque todos parecen del montón, es decir, que se ve tan pinche la caballada que cualquiera se siente con posibilidad de competir por ese cargo, hasta El Guasón, hasta El Bético.

Hoy Reynosa navega sin liderazgo y va en caída libre, en todos los aspectos, eso se puede observar desde cualquier parte del mundo, incluso desde fuera de él, porque su presidente municipal ni siquiera se interesa por las cosas del municipio mientras que su madre se niega a soltarlas, y entre ambos dejan espacio a la desinformación y la ausencia de un líder en territorio, y no, no crea que eso solo afecta al clan en el poder, al contrario, eso arrastra a todo el movimiento porque lo exhibe ante el pueblo como carente de proyectos, de ganas de chambear y hasta de vulgares ambiciosos como pintan a la familia que gobierna aquel municipio…

DESTACA VISIÓN HUMANISTA DE AMÉRICO CON HISTÓRICA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL… Ciudad Victoria, Tamaulipas. – La visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya se ha ido reflejando durante su administración estatal al incrementar la inversión en infraestructura social destinando un recurso mayor a los 479 millones de pesos del 2022 al 2025.

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda, dio a conocer que los recursos destinados a la infraestructura social han ido en aumento, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los tamaulipecos, mediante la ejecución de obras que atienden necesidades prioritarias de la población, como el acceso a servicios básicos, espacios comunitarios y entornos más dignos y seguros.

“De los poco más de 7 millones de pesos (MDP) que se invirtieron en este rubro al iniciar este gobierno, el incremento ha sido significativo al invertir en el 2025 más de 212 MDP”, subrayó el Servidor Público.

Destacó obras como la modernización de la Casa San Antonio y los trabajos de rehabilitación del Parque Tamatán en la capital de Tamaulipas, además de los recursos destinados para la construcción y rehabilitación de espacios comunitarios, áreas recreativas con el propósito de brindar espacios dignos, funcionales y seguros que fomenten la convivencia social y el desarrollo integral de las familias que habitan en la entidad.

El titular de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) agregó que estas acciones forman parte de una política pública con enfoque social, alineada a la visión humanista del gobernador que prioriza la atención a las necesidades más sentidas de la ciudadanía.

CERTIFICARÁ LA UAT A SUS ESTUDIANTES CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, presentó el Ecosistema Microcredenciales UAT, un programa estratégico orientado a fortalecer la formación académica, la actualización profesional y la empleabilidad de estudiantes, docentes y personal administrativo de la institución.

En el marco de la 16.ª Reunión del Colegio de Directores de la UAT, el rector destacó que esta iniciativa representa un paso decisivo para complementar los programas educativos vigentes, responder a las nuevas dinámicas del mercado laboral y consolidar un modelo educativo más flexible, innovador y alineado con estándares internacionales.

Como resultado de las gestiones y alianzas institucionales, destacó que se han adquirido veinte mil microcredenciales internacionales, las cuales serán otorgadas de manera gratuita a estudiantes de bachillerato y licenciatura, así como a personal docente y administrativo, con el objetivo de generar un impacto transversal en la formación académica, la actualización profesional y la empleabilidad de la comunidad universitaria.

El Ecosistema Microcredenciales UAT contempla 17 tipos de certificación, integrados por 10 certificaciones base y 7 certificaciones especializadas en áreas como ofimática y productividad digital, tecnologías de la información, desarrollo de aplicaciones, educación, diseño y manufactura digital, emprendimiento, gestión de proyectos, marketing digital, redes y soporte tecnológico, así como áreas vinculadas a las ciencias de la salud, hospitalidad y artes culinarias.

Mediante la certificación de competencias técnicas, habilidades blandas y capacidades transversales, estas microcredenciales complementarán los planes de estudio y fortalecerán la vinculación con las demandas actuales del entorno profesional, fortaleciendo la formación profesional de los estudiantes y los procesos de actualización del personal universitario.

El programa se desarrolla mediante alianzas estratégicas con plataformas y organismos internacionales de certificación, entre ellos Santander Universidades, lo que garantiza estándares de calidad y reconocimiento global.

Además de la presentación de este ecosistema, durante la reunión se consolidaron también acuerdos orientados a la mejora continua, la optimización de recursos, la innovación académica y el fortalecimiento integral de la Universidad Autónoma de Tamaulipas con una visión de desarrollo compartida.

LLEGARÁ MÁS INVERSIÓN Y EMPLEO A VICTORIA EN 2026… Con un futuro promisorio en inversión que impulsará la economía de la Capital, el alcalde de Victoria, Lalo Gattás, puso en marcha, junto con la iniciativa privada, la primera jornada de reclutamiento laboral del año ofertando más de 300 vacantes.

En la apertura de módulos receptores instalados en la Presidencia Municipal, se registró importante afluencia de ciudadanos interesados en el empleo que ofrecen las empresas KEMET, APTIV y Soriana, a las que Gattás Báez agradeció y reconoció el compromiso social.

En entrevista, expresó la confianza en superar en el 2026 los 5,200 empleos generados durante el 2025, al anunciar el interés de un grupo de inversionistas de instalarse en Victoria por la ubicación estratégica, mano de obra y entorno seguro que ofrece la ciudad.

Destacó la instalación de un hospital privado, seguimiento de firmas internacionales, empresas nacionales y locales, con una proyección de inversión de mil 250 millones para el presente año que dará impulso al crecimiento y desarrollo económico de la Capital de Tamaulipas.

