Con reformas a la Ley del IPSSET, Tamaulipas es pionero en defensa de las y los trabajadores: SNTE y SUTSPET

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La reforma a la Ley del IPSSET es un ejemplo a nivel nacional y Tamaulipas es pionero en la defensa de los derechos de las y los trabajadores, gracias al liderazgo y visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, coincidieron la secretaria general del SUTSPET, Blanca Valles Rodríguez, y el secretario general de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, quienes reconocieron que esta era una lucha sindical que se tenía desde hace años y que no se había podido consolidar.

Al acompañar al gobernador Américo Villarreal en el Salón Independencia de Palacio de Gobierno, donde se dieron a conocer los puntos más relevantes de la reforma aprobada por el Congreso del Estado, la dirigente de la burocracia estatal, Blanca Valles, reconoció el esfuerzo del Gobierno de Tamaulipas y destacó que uno de los logros más importantes de la nueva legislación es que se mantiene el 10.5 por ciento de la aportación por parte de las y los trabajadores.

“Como representante de nuestra organización sindical, esto solo merece nuestra gratitud a esta reforma, una gratitud de verdad. Estamos contentos y mucho más, gobernador. También reiterar lo que usted ha mencionado: que en Tamaulipas nos vamos jubilados con salarios mínimos y no con UMAS, como está la mayoría de los fondos, y esto es algo importante”, expresó.

AMÉRICO ATENDIÓ DEMANDAS DE TRABAJADORES DESPUÉS DE MUCHOS AÑOS DE LUCHA: SNTE

Por su parte, Arnulfo Rodríguez Treviño también destacó que, por primera vez, un gobernador como Américo Villarreal atendió una de las demandas más sensibles de las y los trabajadores, después de muchos años de lucha y, además, porque esta reforma no afecta a las y los maestros ya jubilados y conserva el 10.5 por ciento como aportación.

“Lo más importante es que usted nunca dijo no y siempre dijo, el gobernador: vamos a hacer lo imposible para salir bien de esto”, recordó.