Consejos de paz y justicia abonarán a la seguridad en Victoria: Gattás

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, celebró la instalación del Consejo Estatal y Municipal de Paz y Justicia Cívica por parte del Gobierno del Estado y la Federación, al asegurar que la estrategia abonará a la seguridad de la Capital.

Durante el evento de instalación presidido por el Gobernador Américo Villarreal Anaya en Palacio de Gobierno, Gattás Báez destacó la importancia de esta acción que fortalece las herramientas para seguir trabajando en la reconstrucción del tejido social.

Indicó que en Victoria se trabaja, a través de las mesas de seguridad y paz, en la estrategia implementada por la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo con la participación de instituciones del Estado, federal y fuerzas militares con buenos resultados que han impactado en la baja en delitos del fuero común.

El consejo estatal y nueve consejos municipales que tomaron protesta contarán con la participación de la ciudadanía en general para unificar criterios, con el objetivo de convertir espacios activos de diálogo, recuperación y acción ciudadana hacia un enfoque de justicia positiva.