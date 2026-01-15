Detectan y aseguran cámaras ilegales en postes de telefonía en Río Bravo

Redacción Infonorte

Río Bravo, Tamaulipas.- Elementos de la Guardia Estatal detectaron y aseguraron tres cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular en un poste de telefonía, durante un recorrido de vigilancia realizado en la zona industrial del municipio de Río Bravo.

Los equipos se detectaron durante labores de prevención y disuasión del delito en el cruce de calle San Diego con calle Jalisco, en la zona industrial.

En el sitio, los elementos visualizaron tres dispositivos de videovigilancia colocados sin autorización en la infraestructura de telecomunicaciones, por lo que procedieron a su aseguramiento como medida preventiva.

Tras el aseguramiento, las cámaras fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJT), autoridad que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes para determinar la procedencia del equipo y su posible relación con hechos ilícitos.

Este tipo de acciones forman parte de los operativos permanentes de vigilancia que se realizan en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de prevenir delitos y detectar infraestructura utilizada de manera irregular.