Festival del Cabrito detonará la economía regional del altiplano de Tamaulipas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el objetivo de impulsar el posicionamiento de la gastronomía del cabrito como símbolo de identidad del altiplano de Tamaulipas, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, en coordinación con la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Economía y el municipio de Tula, dieron a conocer que se llevará a cabo el segundo Festival del Cabrito los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero en Tula, Tamaulipas.

El director de Extensionismo Pecuario y Forestal, Eduardo Maraboto Martínez, en representación del titular de la dependencia estatal, Antonio Varela Flores, explicó que con este tipo de actividades se busca fortalecer la cadena productiva caprina y promover a Tula como un destino turístico estratégico capaz de albergar eventos de alto impacto cultural, con el fin de detonar la economía regional mediante actividades gastronómicas, comerciales, artesanales y hoteleras que generen una derrama económica sostenible.

Durante el evento impulsado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, habrá el concurso de “La Cabra más Lechera”, concurso del “Cabrito Gordo”, ciclo de conferencias sobre caprinocultura, cabalgata y una reunión interestatal Tamaulipas-San Luis Potosí-Zacatecas.

Además de muestra de ganado caprino funcional del altiplano, subasta de ganado caprino, concurso de parrilleros de cabrito, degustación de mezcales y cervezas artesanales de Tamaulipas, también habrá una callejoneada y baile del “Festival del Cabrito”.

La subsecretaria de Pymes, Mariana Álvarez Quero, en representación de la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, dijo que la instrucción es trabajar de manera colaborativa con la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura y el municipio de Tula, para generar oportunidades de desarrollo; además, resaltó que el Festival del Cabrito no es solo una fiesta, sino un reconocimiento a Tamaulipas como un gran productor de cabrito.

También estuvieron presentes René Lara Cisneros, presidente municipal de Tula, y Ricardo Vilet Alderete, director de Promoción Turística, en representación del secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez.