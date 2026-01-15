Habilita USJT inscripciones para maestrías en línea 2026-2027

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Como parte de su oferta académica, la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT) aperturó la inscripción a sus dos maestrías en línea: la primera en Criminología y Justicia Penal; y la segunda en Desarrollo de Políticas Públicas en Materia de Seguridad.

Estos programas de posgrado correspondientes al ciclo 2026-2027 están dirigidos a profesionistas interesados en especializarse en áreas estratégicas para la prevención e investigación del delito y la procuración de justicia.

El inicio de clases será el próximo 7 de febrero de 2026 y estarán impartidos por personal académico, expertos y funcionarios públicos del más alto nivel.

Las personas interesadas podrán enviar su solicitud de inscripción a través de la siguiente liga: https://forms.gle/8XbCKDCmuLAE7sXe9, así como solicitar información adicional en el Departamento de Investigación y Posgrado, al teléfono 834 318 62 75, extensión 16726.

Estas acciones son resultado del respaldo del Gobierno del Estado de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, y el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, quien, como presidente de la Junta de Gobierno de la USJT, promueve un modelo de mejora continua en todas las áreas de la institución.