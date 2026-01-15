Llegará más inversión y empleo a Victoria en 2026

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con un futuro promisorio en inversión que impulsará la economía de la Capital, el alcalde de Victoria, Lalo Gattás, puso en marcha, junto con la iniciativa privada, la primera jornada de reclutamiento laboral del año ofertando más de 300 vacantes.

En la apertura de módulos receptores instalados en la Presidencia Municipal, se registró importante afluencia de ciudadanos interesados en el empleo que ofrecen las empresas KEMET, APTIV y Soriana, a las que Gattás Báez agradeció y reconoció el compromiso social.

En entrevista, expresó la confianza en superar en el 2026 los 5,200 empleos generados durante el 2025, al anunciar el interés de un grupo de inversionistas de instalarse en Victoria por la ubicación estratégica, mano de obra y entorno seguro que ofrece la ciudad.

Destacó la instalación de un hospital privado, seguimiento de firmas internacionales, empresas nacionales y locales, con una proyección de inversión de mil 250 millones para el presente año que dará impulso al crecimiento y desarrollo económico de la Capital de Tamaulipas.