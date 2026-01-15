Ofrece la UAT más de cien certificaciones internacionales para habilidades digitales
Este centro representa un componente clave dentro de los objetivos institucionales de la UAT, orientados al fortalecimiento de la internacionalización, la educación continua y el impulso a esquemas de formación flexible y a distancia.
Por Roberto Iván Aguilar Tejada
Como parte de las acciones estratégicas para ampliar las oportunidades de formación académica y profesional con estándares internacionales, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), consolida la operación de su Centro de Certificación Autorizado Pearson VUE, un espacio que permite a la comunidad universitaria y al público en general acceder a exámenes de certificación de más de cien compañías líderes a nivel mundial.
A través del Centro de Certificación Pearson VUE, la Universidad ofrece acceso a evaluaciones de empresas y organismos de reconocido prestigio internacional como Adobe, Microsoft, Cisco, Check Point, ACSM, IBM, Fortinet y Huawei, entre otros, lo que permite a estudiantes, docentes y profesionistas validar competencias, habilidades y conocimientos con certificaciones reconocidas en distintos países.
En este marco, la UAT refrenda su compromiso de ofrecer alternativas que complementen la formación académica tradicional y respondan a las exigencias del mercado internacional.
Cabe señalar, que Pearson VUE es una empresa líder en la aplicación de exámenes informatizados para programas académicos, gubernamentales, profesionales y tecnológicos, con presencia en más de 180 países y una de las redes de centros examinadores más amplias y seguras del mundo.
La agenda de exámenes de certificación estará disponible a partir de este mes de enero de 2026, y las personas interesadas deberán realizar su registro directamente en la plataforma oficial de Pearson VUE, seleccionando el programa de certificación correspondiente y siguiendo el procedimiento establecido.
Para más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono: 834 318 1800, extensión 2896 o bien al correo electrónico: certificateya@uat.edu.mx