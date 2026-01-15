Participa alcalde de Victoria en reunión virtual del INAFED 2026

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con la participación de la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, se unió a la reunión virtual nacional de capacitación del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 2026.

Desde su despacho, Gattás Báez estuvo atento a la presentación oficial del programa de capacitación anual que expuso el coordinador general del INAFED, Armando Quintero Martínez, para brindar asistencia técnica en la implementación de políticas que promuevan un mejor desarrollo municipal y eficiente gestión pública.

Vía zoom, se abordaron temas relacionados en administración pública municipal, finanzas municipales, asuntos jurídicos y reglamentación municipal, programas federales y elaboración de proyectos que serán aplicados a través de las áreas del gobierno municipal para responder de manera eficaz y eficiente a las necesidades de los victorenses.