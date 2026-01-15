Refuerza Gobierno de Tamaulipas prevención y atención ante contingencias climatológicas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, informó que la Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene una vinculación directa con los municipios, quienes actúan como primeros respondientes ante cualquier eventualidad, garantizando una reacción inmediata y eficaz.

Tras asistir a la Sesión Pública Solemne de Apertura de Sesiones del Segundo Periodo Ordinario de la LXVI Legislatura, destacó que actualmente se desarrolla un nuevo sistema de Estaciones Hidrometeorológicas en el Estado, colocando a Tamaulipas entre las primeras entidades del país en implementar este tipo de tecnología.

Este sistema, dijo, permitirá generar indicadores relevantes y ofrecer información accesible y en tiempo real a la ciudadanía, fortaleciendo la cultura de la prevención.

Asimismo, señaló que existe una coordinación permanente con las dependencias municipales para la atención de la temporada invernal, mediante la entrega de cobijas, la habilitación de refugios temporales y la vigilancia constante en los distintos puntos de la entidad, con el objetivo de anticiparse a cualquier contingencia.

Villegas González precisó que, hasta el momento, no se han registrado temperaturas extremas; no obstante, subrayó que el Gobierno del Estado se mantiene atento y en alerta, difundiendo información oportuna a través de los canales oficiales y recordando a la población que las líneas de emergencia están disponibles para atender cualquier situación que pudiera presentarse.

Finalmente, reiteró que, bajo la conducción del gobernador Américo Villarreal Anaya, el Gobierno de Tamaulipas continuará trabajando con responsabilidad, cercanía y visión preventiva para proteger la seguridad y el bienestar de las y los tamaulipecos.