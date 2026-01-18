Premian a deportistas destacados de Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El gobierno de Victoria, que preside el alcalde, Lalo Gattás, galardono a ocho atletas en la ceremonia del Premio Municipal del Deporte y reconoció como Deportista del Año 2025 a Gabriel “La Flecha” Avilés por la conquista de seis medallas de oro en campeonatos nacionales e internacionales de para-atletismo.

Hugo Reséndez Silva, secretario del Ayuntamiento, en representación del alcalde de la Capital, felicitó a los ganadores y reiteró el compromiso de seguir invirtiendo en la dignificación de espacios deportivos para promover la salud, activación física y la formación de más y mejores talentos que sigan poniendo en alto a Victoria y Tamaulipas.

En el auditorio del parque Paseo Méndez, junto a la secretaria de Bienestar Social Lorena Zapata y el Jefe de Deportes Carlos Pizaña, entregó premios a Fernando Carrizales Medina en la disciplina de judo, Lizania Pulido Estrada de tiro con arco, Oscar González Flores en básquetbol, Ana Guevara Ramírez en taekwondo.

En la lista de galardonados fueron incluidos Ángel Ríos Avilés en natación deporte adaptado, Priscila Chávez Nava en para-atletismo, Juan del Toro Elizondo mejor entrenador y nuevo integrante del Salón al Mérito Deportivo del Municipio de Victoria y Roberto Aguilar Grimaldo como periodista deportivo del año.