Reforzará SSPT seguridad en carreteras y estado de fuerza de la Guardia Estatal en 2026

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) fortalecerá en este año 2026 la seguridad en carreteras a través de la construcción de 15 nuevas Estaciones Seguras, programadas para la zona fronteriza, así como el incremento del estado de fuerza de la Guardia Estatal.

El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, señaló que para el próximo mes de febrero se prevé concluir la construcción de la primera Estación Segura de la frontera norte, proyecto que contempla 15 nuevas edificaciones ubicadas cada 25 kilómetros, desde Nuevo Laredo hasta Matamoros.

La seguridad en esta región, explicó, permitirá potenciar el dinamismo comercial en el Puerto del Norte, en Matamoros, y en la sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en Nuevo Laredo, así como brindar asistencia a las personas usuarias de las carreteras.

En este tenor, destacó las acciones de vigilancia y asistencia permanente que realiza el personal de la Guardia Estatal y Tránsito Estatal.

Adicionalmente al fortalecimiento de la infraestructura, aseguró que la SSPT continúa trabajando para incrementar el estado de fuerza de la Guardia Estatal, desde la evaluación del personal que se encuentra en procesos administrativos hasta el reclutamiento de aspirantes, mediante la campaña permanente que se lleva a cabo tanto de manera presencial como virtual.