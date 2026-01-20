Análisis Político

Antonio Frausto

¿Rompimiento o simulación?

En el encuentro de César Truko Verástegui y Gloria Garza con militantes panistas rumbo a la elección de la nueva dirigencia estatal del PAN en Tamaulipas ¿Es verdaderamente un rompimiento con el cabecismo o es solamente una simulación ante la opinión pública?

Y es que, la reunión que ambos personajes tuvieron con militantes panistas en Victoria el fin de semana, se puede decir que marcó el inicio mediático de la contienda por el poder en el comité estatal blanquiazul, pues contó con grupo importante de dirigentes municipales, alcaldes, diputados y liderazgos.

El tono del mensaje por parte del legislador federal fue de renovación al asegurar que llegó el momento de que Acción Nacional construya una nueva historia y que para lograrlo es necesaria la unidad, acercándose a la gente, es decir, andar en el territorio.

Las palabras de Gloria Garza fueron en el mismo sentido, destacando que se requiere renovar la identidad del panismo, es decir, no más cabecismo, y que la militancia lo deberá hacer con valentía y amor, pues es lo que se requiere para el 2027 y 2028.

La relevancia de este encuentro no es sólo por el número de personas, si no por algunas de las figuras panistas que asistieron y mostraron publicamente su apoyo como los ex alcaldes de Matamoros, Nuevo Laredo y Aldama, Lety Salazar, Enrique Rivas Cuellar y Alejandro García Barrientos, respectivamente.

Otros como el presidente de Miguel Alemán, Ramiro Cortez y el siempre polémico Miguel Ángel Almaraz de Río Bravo. Además de legisladores locales, quienes parece también han optado por alejarse del tufo que tenían del cabecismo.

De ser cierto lo expresado en el mitín por El Truko y Gloria, el rompimiento con el cabecismo tiene mucho sentido, pues desde que el ex gobernador opto por el exilio para evitar enfrentar a la justicia, su movimiento político pierda cada vez más fuerza, pesé a sus intentos por mantenerse vigente publicamente.

La marca que llevan los cabecistas es un peso que resta políticamente, pues ante gran parte de los ciudadanos respaldan a un liderazgo que sólo vio por sus interés y que saqueó al erario estatal, como se documenta en las múltiples carpetas de investigación contra su administración.

De ser así y de asumir la dirigencia estatal, la dupla podría tener un verdadero diálogo institucional con el gobierno estatal, como debe de haber entre todas las fuerzas políticas y el poder. Pues eso es la verdadera política, por lo menos en el concepto, el arte de la negociación para el bien común.

Pues con la actual dirigencia panista mantenida a la fuerza y encabezada por Luis René “Cachorro” Cantú, no ha tenido crítica y mucho menos con propuestas que construyan una mejor sociedad, sólo se ha dedicado a hacer las victimas y confrontar al gobierno americanista por el simple hecho de hacerlo.

Sin embargo, hay algo que para muchos sorprende y que nos hace duda, si realmente el rompimiento es auténtico, la presencia del diputado Gerardo Peña, amigo del ex gobernador y cabecista a muerte, o por lo menos eso pensabamos mucho.

La pura presencia de Peña Flores en abierto apoyo al Truko, ¿Qué significa? A caso una traición a quien le abrió las puertas de su casa, le brindó su amistad y lo encumbró en la política con o sin merecimientos o es más bien la avanzada que envía el cabecismo.

Tal vez haya asistido con permiso, tal vez tenga la encomienda de sear el vinculo entre el cabecismo con la próxima dirigencia del PAN, liderada por César Verástegui y Gloria Garza, pues de ser así entonces sólo sería una simulación, en donde sólo ganarían los mismos de siempre.

¿Veremos una verdadera lucha por el control y poder en el blanquiazul? o ¿sólo una puesta en escena, una simulación ante los panistas y los ciudadanos y el cabecismos seguirá deciendo para su propio beneficio sus candidaturas sólo que con una mascara?

DARÁ SHEINBAUM ESPALDARAZO A AMÉRICO

Este lunes en su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que desde el jueves y hasta el fin de semana, emprenderá una gira por el país, siendo Tamaulipas una de las entidades que visitará.

Con una sonrisa la mandataria anunció que estará en Victoria y aunque no adelantó los temas de los que tratará su agenda, el simple hecho de estar en una entidad y en especial en la capital, es también una clara muestra del respaldo político hacia el gobernante anfitrión.

Por supuesto, al ser entrevistado al concluir los honores, el gobernador Américo Villarreal Anaya expresó su gusto de que Sheinbaum Pardo vuelva a estas tierras y señaló que estará en comunicación con su equipo de trabajo, para que la realización de este encuentro sea muy éxitoso.

Tanto el Gobierno Federal como el Estatal tienen mucho que destacar ante la sociedad, pues con el arribó de la presidenta a la administración federal, Tamauipas ha sido una de las entidades en donde se están desarrollando diversos proyectos de gran relevancia, cómo la segunda línea de Acueducto Guadalupe Victoria, centros hospitalarios en varios municipios, la construcción de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en Nuevo Laredo, entre muchas otras cosas.

El encuentro de Sheinbaum con Américo Villarreal confirmará que el gobernador cuenta con todo su apoyo, que rechaza todas aquellas voces que buscan desestabilizar con acusaciones mediáticas, supuestas amenazas del extranjero o minimizar lo que se está haciendo en favor de los tamaulipecos y no sólo de unos cuantos cómo sucedió en el pasado.

HACEN EQUIPO POR NUEVO LAREDO

La unión hace la fuerza es un dicho que queda perfectamente en el trabajo en equipo que han hecho Dámaso Anaya Alvarado, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y Carmen Lilia Canturosas Villarreal, alcaldesa de Nuevo Laredo en este municipio fronterizo.

Y es que ambos inauguraron obras en la Preparatoria de la UAT campus Nuevo Laredo, la cual consistió en una techumbre monumental, creada para proteger a los universitarios del clima, también se edificó un estacionamiento que mejorará la movilidad, esto en el marco de la apertura del ciclo escolar 2026.

Anaya Alvarado resaltó que estas obras reflejan el compromiso tanto la Máxima Casa de Estudio como el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo en que la educación es un eje estratégico para el desarrollo de una mejor sociedad. Noticias como esta sin duda son importantes, ojalá sean ejemplo para otras autoridades, de que cuando se privilegian los intereses de los ciudadanos se pueden hacer grandes cosas.

