Avanza el turismo social en Tamaulipas: Benjamín Hernández

Desde aventuras en la naturaleza, playas, hasta momentos de integración y alegría, conociendo la belleza de nuestra tierra… ¡todo gratis!

20 enero, 2026
1 minuto de lectura

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- A través de la colaboración entre el Sistema DIF Tamaulipas y la Secretaría de Turismo, 1,193 personas, en 2025, tuvieron la oportunidad de conocer y disfrutar de la riqueza turística del estado sin costo alguno.

Este esfuerzo promueve la inclusión, el bienestar emocional y el acceso equitativo a experiencias únicas en destinos emblemáticos como la Reserva de la Biósfera El Cielo, Playa Miramar, entre otros, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.

“Gracias al impulso de la doctora María de Villarreal, presidenta del DIF Tamaulipas, este programa sigue creciendo y en 2026 vamos por más inclusión, bienestar emocional y sonrisas compartidas”, agregó.

“Niñas, niños, mujeres y personas adultas mayores han sido beneficiados con este programa; algunas personas han logrado conocer por primera vez el mar o salir de vacaciones fuera de su comunidad”, explicó.

Entre los municipios visitados están Gómez Farías, Jaumave, Tampico, Ciudad Madero, Jiménez, Ciudad Victoria, el Pueblo Mágico de Tula y El Mante, entre otros espacios, refirió.

El turismo social elimina barreras para que el disfrute de destinos turísticos llegue a quienes más lo necesitan: personas de bajos recursos, con discapacidad o en condiciones de vulnerabilidad, expresó Hernández Rodríguez.

Las personas en situación de vulnerabilidad no solo conviven y disfrutan, sino que viven experiencias inolvidables en playas paradisíacas como Miramar, reservas ecológicas como El Cielo, Pueblos Mágicos llenos de historia como Tula, además de contar con hoteles cómodos, traslados seguros y guías certificados que les revelan las bellezas naturales, culturales y gastronómicas del estado, concluyó.

