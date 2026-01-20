Presenta Tamaulipas informe de reducción en todos los delitos

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Tamaulipas presenta una reducción histórica en todos los indicadores de incidencia delictiva, destacando una disminución de 57 por ciento en el delito de homicidio doloso en el comparativo de 2023 al cierre de 2025, informó el gobernador Américo Villarreal Anaya durante la presentación de un informe en materia de seguridad pública.

En la conferencia de prensa de este martes en el Salón Independencia del Palacio de Gobierno, donde tomaron parte los integrantes de su gabinete de seguridad, el gobernador dio a conocer que de 2018 a 2025, Tamaulipas presentó una disminución de 80 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos, al pasar de tres hechos que se registraban diariamente a 0.61 que se presentaron al cierre del año anterior.

Además, el secuestro bajó 58%, el delito de robo a casa habitación disminuyó 14%, el robo a negocio bajó 27%, el robo de vehículos disminuyó 25% y la violencia familiar presentó una baja de 4%, entre otros.

“Considero que nuestros indicadores revelan objetivamente una mejor condición que la que encontramos; ahí están las cifras, con una clara reducción del índice general de delitos en la mayoría de los 98 indicadores que mide el Secretariado Ejecutivo, en especial en lo referente a los de alto impacto y en el desempeño de Tamaulipas con respecto a otras entidades”, expresó Villarreal Anaya.

“Hoy en nuestro estado, la gente vuelve a viajar con confianza, la economía está creciendo, el turismo ha superado metas históricas de visitantes, la vida social de nuestro pueblo se recompone, lo que convierte a la seguridad en una experiencia que incide y se siente en la vida diaria de todas y todos, donde la visión humanista de nuestra seguridad significa poder vivir en paz, donde la seguridad es además base para el desarrollo y, a la vez, un desarrollo más equilibrado y equitativo”, agregó.

Por su parte, el fiscal general de Justicia en el Estado, Jesús Eduardo Govea Orozco, dio a conocer que como resultado de la Estrategia de Seguridad, durante los tres años de la administración del gobernador Américo Villarreal, en Tamaulipas se han registrado 5,376 aseguramientos que comprenden narcóticos, armamento, objetos balísticos, dinero en efectivo y moneda extranjera; además se ha registrado el decomiso de 3,303 armas, 717,835 cartuchos y 5,214 vehículos, así como la detención de 2,048 personas.

Respecto al decomiso de narcóticos, explicó que tan solo en 2025 se aseguraron 153.20 kilogramos de cocaína, 3,369.13 kilogramos de marihuana y 1,319.62 kilogramos de metanfetaminas.

El secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo, además de explicar la participación de la dependencia en todos los operativos en las 43 coordinaciones municipales, destacó que gracias al apoyo del gobernador Américo Villarreal, la Guardia Estatal cuenta con equipamiento de vehículos, helicópteros y armas para asegurar el despliegue operativo y de pronta respuesta, además de que este año se instalarán mil cámaras de videovigilancia que se incorporarán a las 4,200 establecidas en todo el territorio estatal.

En su intervención, el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Willy Zúñiga Castillo, mencionó que a la fecha Tamaulipas destaca en el cuarto lugar nacional con el 98.4 por ciento de los elementos de la Guardia Estatal que cuentan con Certificado Único Policial (CUP), y además señaló que en los tres años de su gobierno, Américo Villarreal registra una asistencia del 96.2 por ciento a las reuniones de la Mesa de Paz.

Al final de la conferencia, el gobernador pidió a las familias tamaulipecas tener mayor confianza en sus instituciones de seguridad y reiteró toda su disposición para seguir garantizando el cumplimiento del estado de derecho para que nuestra sociedad viva en paz, con tranquilidad y pueda lograr mayor desarrollo y bienestar social.