Marco Antonio Vázquez Villanueva

Las matemáticas no se interpretan…

En Tamaulipas durante la administración panista, la de Cabeza N, se cometieron un promedio de tres asesinatos diarios, al tercer año del gobierno de Américo Villarreal, es decir, del 2022 al 2025, esos números han bajado en porcentajes muy alto, los datos detallan que en promedio se cometen más o menos dos homicidios dolosos cada tercer día, el porcentaje, sí así lo quiere ver, es de .6 asesinatos diarios de acuerdo a las matemáticas, que habré de decirle, no mienten, ni se interpretan.

Los números los ofreció el gabinete de seguridad del Estado en una conferencia de prensa, misma que presidió el gobernador con la intención de desmentir publicaciones.

Dicho lo anterior, hacemos un preámbulo y le digo que una verdad que resulta irrebatible es que las redes sociales son ingobernables, que no sirven para impulsar un gobierno porque cada que se publica algo sobre los mismos aparecerá un enemigo político que les destrozará sus dichos con un meme, una mentira y, cuando ni una ni otra cosa funcionen, con una mentada de madre con tal de desacreditar y hacer invisible la información o por lo menos que muy pocos la tomen en cuenta como seria.

Contrario a ello, las redes sociales son la mejor vía para destruir, desacreditar, llenar de lodo a una persona o gobierno, mentir, tergiversar e inventarse cosas en el anonimato o bajo la firma de paginas casi siempre patrocinadas por expertos en ensuciar honras, sembrar caos, en el caso de Tamaulipas, casi siempre con origen en los cuartos de guerra del prófugo Cabeza N.

Ya con ese contexto, hay que hablar que el deporte favorito durante todo este gobierno, particularmente en los últimos 15 o 20 días, de los enemigos de la actual administración ha sido darle vuelo a publicaciones en redes para pintarnos a los tamaulipecos como violentos, más que eso, como que vivimos en la indefensión y en un Estado donde sus autoridades no hacen mucho para combatir el delitos, ¿quiere comprobarlo?, vaya usted al feis y en menos de un minuto encontrará algo al respecto, lo mismo en X, también en el tiktok, hasta en su whatsapp y otras redes le sucederá lo mismo, los enemigos trabajan mucho para golpear a Américo Villarreal y su gente, la idea es simple, quieren desacreditar en el loco intento de desprestigiar los gobiernos de Morena, a la actual administración y sí, la finalidad es que este año caiga su atractivo y el siguiente puedan ganar algunas alcaldías, diputaciones locales, diputaciones federales, es el fin que persiguen y se tiene que decir claro.

Los cabecistas y prianistas saben que contrario a las matemáticas en la política todo es percepción, todo se interpreta, todo puede ser utilizado en el intento de cosechar votos y, créalo, los adoradores de Cabeza N no se detienen a pensar en el daño que causan sus mentiras a Tamaulipas, al pueblo destruyeron y que apenas aspira a mejores empleos, condiciones de vida digna, crecer y que nuestros hijos puedan hacer una vida normal, en paz, por ello los del pasado le atizan al gobierno con cifras falsas, inventando.

Mire usted las cuentas que publican un presunto repunte de la violencia en la actual administración y revise que decían en la época aquella del cabecismo cuando se le tenía miedo a la policía, cuando esta era utilizada para asesinar como ocurrió con migrantes que hasta incineraron en un pueblo de la frontera chica, que mencionaro de aquel negro día cuando grupos de delincuentes entraron a tres colonias de Reynosa matando a todo el que anduviera en la calle, que se les atravesara, exacto, se va a encontrar con que veían el mundo color de rosa mientras promocionaban políticamente a sus secuaces.

Para desgracia nuestra ese es el nivel de nuestra política, se crea y se alimenta de falsedades, de políticos corruptos que se esconden en mucho dinero para difamar, para llevarse entre las patas a los tamaulipecos si es necesario, siempre de acuerdo a su punto de vista, a lo que les sirva para cumplir su objetivo de regresar a los presupuestos.

Entonces, pues le recomiendo hacer algo bueno por todos nosotros, ya no distribuya falsedades, cheque los números, entienda que efectivamente siempre faltará algo por hacer, o mucho por hacer en materia de seguridad porque los tamaulipecos nos merecemos un Estado tranquilo, sin que nadie nos amenace ni nada, pero también que estamos mejor que antes y que no sería sano regresar al pasado, a ese lugar donde nos entregaron al narco, a la delincuencia, que por un chingo de dinero fueron capaces de destrozar ciudades, saquear los organismos de agua mientras batallamos hasta para beberla, robarse lo de la salud y los hospitales, fingir que trabajaban en seguridad pública mientras dejaban a la delincuencia operar a sus anchas mientras ellos trataban de ocultar lo que le dije desde el principio, que se cometían hasta tres asesinatos diarios.

Conclusión, es claro que en los meses que vienen los temas sensibles serán el pan de cada día, los del pasado tratando de destruir, los del presente mostrando su realidad, la recomendación es tener presente una máxima desde ahora, las matemáticas no se interpretan, no mienten, por tanto, con observar los números sabremos qué camino tomar, tendremos certeza de quién miente en busca del poder o de conservarlo, y no, no le hablo de partidos, le habló ya cuando las personas salgan a promocionarse y pensar que pueden gobernarnos, exacto, abra bien los ojos y no deje que nos engañen…

PRESENTA TAMAULIPAS INFORME DE REDUCCIÓN EN TODOS LOS DELITOS… Tamaulipas presenta una reducción histórica en todos los indicadores de incidencia delictiva, destacando una disminución de 57 por ciento en el delito de homicidio doloso en el comparativo de 2023 al cierre de 2025, informó el gobernador Américo Villarreal Anaya durante la presentación de un informe en materia de seguridad pública.

En la conferencia de prensa de este martes en el Salón Independencia del Palacio de Gobierno, donde tomaron parte los integrantes de su gabinete de seguridad, el gobernador dio a conocer que de 2018 a 2025, Tamaulipas presentó una disminución de 80 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos, al pasar de tres hechos que se registraban diariamente a 0.61 que se presentaron al cierre del año anterior.

Además, el secuestro bajó 58%, el delito de robo a casa habitación disminuyó 14%, el robo a negocio bajó 27%, el robo de vehículos disminuyó 25% y la violencia familiar presentó una baja de 4%, entre otros.

“Considero que nuestros indicadores revelan objetivamente una mejor condición que la que encontramos; ahí están las cifras, con una clara reducción del índice general de delitos en la mayoría de los 98 indicadores que mide el Secretariado Ejecutivo, en especial en lo referente a los de alto impacto y en el desempeño de Tamaulipas con respecto a otras entidades”, expresó Villarreal Anaya.

“Hoy en nuestro estado, la gente vuelve a viajar con confianza, la economía está creciendo, el turismo ha superado metas históricas de visitantes, la vida social de nuestro pueblo se recompone, lo que convierte a la seguridad en una experiencia que incide y se siente en la vida diaria de todas y todos, donde la visión humanista de nuestra seguridad significa poder vivir en paz, donde la seguridad es además base para el desarrollo y, a la vez, un desarrollo más equilibrado y equitativo”, agregó.

Por su parte, el fiscal general de Justicia en el Estado, Jesús Eduardo Govea Orozco, dio a conocer que como resultado de la Estrategia de Seguridad, durante los tres años de la administración del gobernador Américo Villarreal, en Tamaulipas se han registrado 5,376 aseguramientos que comprenden narcóticos, armamento, objetos balísticos, dinero en efectivo y moneda extranjera; además se ha registrado el decomiso de 3,303 armas, 717,835 cartuchos y 5,214 vehículos, así como la detención de 2,048 personas.

Respecto al decomiso de narcóticos, explicó que tan solo en 2025 se aseguraron 153.20 kilogramos de cocaína, 3,369.13 kilogramos de marihuana y 1,319.62 kilogramos de metanfetaminas.

El secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo, además de explicar la participación de la dependencia en todos los operativos en las 43 coordinaciones municipales, destacó que gracias al apoyo del gobernador Américo Villarreal, la Guardia Estatal cuenta con equipamiento de vehículos, helicópteros y armas para asegurar el despliegue operativo y de pronta respuesta, además de que este año se instalarán mil cámaras de videovigilancia que se incorporarán a las 4,200 establecidas en todo el territorio estatal.

En su intervención, el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Willy Zúñiga Castillo, mencionó que a la fecha Tamaulipas destaca en el cuarto lugar nacional con el 98.4 por ciento de los elementos de la Guardia Estatal que cuentan con Certificado Único Policial (CUP), y además señaló que en los tres años de su gobierno, Américo Villarreal registra una asistencia del 96.2 por ciento a las reuniones de la Mesa de Paz.

Al final de la conferencia, el gobernador pidió a las familias tamaulipecas tener mayor confianza en sus instituciones de seguridad y reiteró toda su disposición para seguir garantizando el cumplimiento del estado de derecho para que nuestra sociedad viva en paz, con tranquilidad y pueda lograr mayor desarrollo y bienestar social.

FORMACIÓN DUAL DE LA UAT FORTALECERÁ LA EMPLEABILIDAD DE SUS EGRESADOS… Con la meta de desarrollar competencias técnicas y habilidades blandas en los estudiantes, que les faciliten una inserción exitosa al campo laboral, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) impulsará un modelo de Formación Dual en sus programas académicos, el cual combinará la formación teórica y práctica enfocadas al ámbito productivo.

A este respecto, el rector Dámaso Anaya Alvarado informó que, a partir de este periodo escolar, la Universidad iniciará con la aplicación de este modelo educativo en algunas de las carreras que se imparten en las distintas sedes de la institución.

De acuerdo con el plan de trabajo, se tiene contemplado iniciar con la licenciatura de Comercio Exterior que imparte la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de Nuevo Laredo.

Indicó que, a la par, se ha estado reforzando la vinculación con los distintos sectores productivos de Tamaulipas con la finalidad de estrechar los lazos de colaboración para este nuevo proyecto académico.

Explicó que, desde el inicio de su gestión rectoral, la Universidad ha trabajado en cambios estructurales, y dentro de estas acciones, se llevó a cabo la Reforma Curricular que va a permitir alinear el modelo educativo y académico de la UAT con este nuevo enfoque en la formación de profesionales.

Añadió que esta modalidad académica se implementará gradualmente en todas las licenciaturas, involucrando en esta perspectiva de vinculación laboral a estudiantes de semestres avanzados quienes están próximos a introducirse al sector productivo.

EVALÚAN MUNICIPIO Y SEDUMA AVANCE DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA VICTORIA… Con el objetivo evaluar el avance de los proyectos Puerto Interior (Seco) y Centro Integral de Residuos en Victoria, el presidente municipal Eduardo Gattás Báez se reunió con la secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del gobierno del Estado, Karina Saldívar Lartigue.

En el encuentro celebrado en la sala de juntas de SEDUMA, reiteró el apoyo y colaboración del gobierno de Victoria con el propósito de dar continuidad a los proyectos que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya para detonar el desarrollo industrial, económico y de impacto ambiental.

“Estamos comprometidos con la visión del gobernador para transformar y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Capital del Estado, por eso nuestro interés de conocer el avance de planificación, logística y contribuir en diligencias que competen al gobierno municipal” señaló.

En la reunión, Gattás Báez estuvo acompañado de la Arquitecta Mariana Sierra Barrera, encargada de oficina de SEDUMA Municipal, y Jorge Bello Méndez, asesor de Gabinete, a quienes designó enlaces en el proceso y desarrollo de los proyectos estratégicos para Victoria.

